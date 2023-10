VÍDEO: Amigos dizem que Christian Figueiredo passou por cirurgia ‘simples’ antes de morrer: “Inesperado”

Amigos do fisiculturista Christian Franco Figueiredo, de 29 anos, que morreu na segunda-feira (16), em São Paulo, revelaram que o atleta passou por uma cirurgia “simples”. No entanto, sofreu complicações, que teriam provocado hemorragia e levado a uma parada cardíaca (veja no vídeo abaixo). A esposa dele, Viviane Torres, confirmou a morte em postagem nas redes sociais, mas não detalhou quais foram as causas.

Fernando Superman e Rudeboy revelam causa da morte de Christian Franco Figueiredo pic.twitter.com/BaqbFafqU0 — WWLBD ✌🏻 (@whatwouldlbdo) October 17, 2023

No vídeo, Fernando “Superman” e Ricardo Alexandre, conhecido como “Rudeboy”, falaram sobre a morte “inesperada” de Chris e lamentaram a perda do amigo.

“Foi muito inesperado. Era uma cirurgia muito simples de ser feita, mas teve complicações, em breve vamos ter detalhamentos”, disse Fernando.

“Podemos contar agora, até para ninguém fazer especulação. Chris tinha uma cirurgia para fazer, mas infelizmente teve um derrame (...) uma hemorragia. Nesse ponto, deu uma parada cardíaca. Não teve o que fazer, os médicos tentaram reanimar por uma hora no Hospital das Clínicas. Mas infelizmente tem coisas que fogem do controle. Perdemos um irmão”, completou Ricardo.

Fisiculturista profissional

Chris, como era mais conhecido, era fisiculturista profissional e seguido por mais de 108 mil pessoas no Instagram.

Em julho deste ano, ganhou o concurso “Musclecontest Brazil 2023″ e conquistou o “pro card”. Esse certificado garante aos atletas da categoria a participação em eventos da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB - na sigla em inglês).

Ele atualmente competia como Open Bodybuilding, sem limite de peso, mas já acumulava títulos em outras categorias de fisiculturismo, como Top1 mr Santos, Top1 MC/Nacional, Top1 Sardinha Classic e Top2 Olympia Brasil.

Ele trabalhava com Viviane e os dois estavam juntos há quase 11 anos. Na postagem em que falou sobre a morte do marido, ela ressaltou que ele era “um marido, filho, irmão, atleta e amigo que deixou um legado incrível.”

Em outra postagem, a mulher se despediu do marido. “Deus te levou pra perto dele para um lugar lindo e mais seguro como você merece. Deus tem muito orgulho do filho que você foi e continuará sendo mas agora pertinho dele, onde ele vai te dar tranquilidade e paz. Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e como falávamos estes dias, nas dificuldades que nos aproximávamos mais”, lamentou ela.

O corpo do fisiculturista será velado e enterrado na tarde desta terça-feira (17) no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

Luto

Nas redes sociais, a equipe dos Times Integralmedica/Darkness, que patrocinavam o fisiculturista, divulgou uma nota de pesar, ressaltando que Chris “era querido por tanta gente da comunidade do fisiculturismo brasileiro, especialmente pelos atletas e profissionais do Centro de Treinamento Dark House”.

LEIA TAMBÉM: