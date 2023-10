Sobe para quatro o número de mortos após deslizamento em obra de supermercado, em MG

Subiu para quatro o número de mortos em um soterramento na construção de um supermercado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Três trabalhadores morreram ainda no local e uma engenheira chegou a ser socorrida, mas não resistiu e faleceu no hospital. Um quinto funcionário ficou ferido e segue internado (veja as identidades abaixo).

O deslizamento aconteceu por volta das 8h desta terça-feira (17) na obra, localizada na Rua Jornalista Djalma Andrade esquina com Diciolo Horta, no bairro de Beldevere. Os trabalhadores atuavam na construção de uma nova unidade da rede de supermercados Verdemar, quando o talude de aproximadamente três metros desabou atingindo as cinco pessoas. Uma sexta, que também estava no local, conseguiu escapar ilesa.

Os trabalhadores Roberto Mauro da Silva, de 55 anos, Zacarias Evangelista Fonseca, de 59, e Rafael Pereira Barbosa, de 35, morreram ainda no local. Já a engenheira Juliana Angélica Menezes Veloso, de 30 anos, chegou a ser resgatada e levada de helicóptero ao Hospital João XXIII, mas não resistiu e faleceu pouco depois de dar entrada na unidade.

Já outro funcionário, de 23, foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Odilon Behrens com lesões nas pernas. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que equipes de resgate procuravam pelos trabalhadores soterrados (assista abaixo).

Urgente! Obra de supermercado no Belvedere deixa ao menos quatro soterrados nesta terça-feira (17) pic.twitter.com/vEFtIaOkeu — BHAZ (@portal_bhaz) October 17, 2023

Veja fotos e vídeos de acidente com operários soterrados em obra de supermercado em BH



🎥Guilherme Lara I BTN pic.twitter.com/Bcxs599mmN — Itatiaia (@itatiaia) October 17, 2023

Causas do acidente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e destacou que o talude apresentava uma trinca, o que pode ter provocado o deslizamento de terra.

“Um talude onde estava sendo feito um trabalho de fundação estava com um corte em 90°. A princípio sem escoramento e esse terreno veio a ceder e soterrar esses funcionários. Mas a obra tem responsável técnico, tem autorização da prefeitura, está em situação legal”, explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Felipe Biasibetti, em entrevista ao site G1.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que realizou uma perícia no local e aguarda o resultado para apurar possíveis responsabilidades. “Essa informação pode definir se foi causa acidental ou se teve negligência”, explicou a delegada Lorena Vaz de Mello, responsável pelas investigações.

Em nota, a rede de supermercados lamentou o acidente e disse que acompanha a assistência às vítimas junto com a Construtora Kaemg, que era a empresa terceirizada responsável pela construção. “A obra contava com profissionais técnicos e com todos os alvarás e licenças, indicando se tratar de uma fatalidade. As autoridades estão no local para apurar as causas”, destacou.

Já a construtora ainda não se pronunciou sobre o caso.

Quatro trabalhadores morreram soterrados em obra de supermercado, em Belo Horizonte, em Minas Gerais (Reprodução/TV Globo)

LEIA TAMBÉM: