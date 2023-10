Principal suspeito em caso Madeleine McCann tem data de julgamento revelada

Em 2007, a Praia da Luz, em Portugal, se tornou o cenário de um dos desaparecimentos mais midiáticos da história. Madeleine McCann, uma menina britânica com menos de quatro anos de idade, foi raptada do quarto de hotel em que dormia com os dois irmãos gêmeos bebês.

Essa semana, o caso cuja investigação nunca é finalizada, ganha uma atualização paralela. Christian Brueckner, criminoso sexual, pedófilo condenado e principal suspeito do desaparecimento de Madeleine será julgado.

De acordo com o The Olive Press, a data marcada de julgamento será em fevereiro, mas por cinco crimes que não são associados com o caso de desaparecimento.

O homem de 46 anos que já está preso irá responder acusações de cinco crimes, incluindo três supostos estupros e dois ataques sexuais a crianças.

O julgamento, que pode durar mais de um mês, pretende acabar com uma pena que deixe o acusado o resto da vida preso.

Sobre o julgamento de Madeleine, fontes afirmam que ele pode ocorrer “logo depois” do veredito sobre os outros crimes.

Acusado por crimes sexuais e com uma longa lista de condenações anteriores, Brueckner foi incriminado por vídeos encontrados em sua casa, alugada próxima a Praia da Luz, onde Madeleine desapareceu, por sete anos. O criminoso gravava as agressões sexuais que cometia e vítimas também o reconheceram.

