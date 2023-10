Fisiculturista Christian Figueiredo morre aos 29 anos após complicações de cirurgia

O fisiculturista Christian Franco Figueiredo, de 29 anos, morreu na segunda-feira (16), em São Paulo. A esposa dele, Viviane Torres, confirmou a informação em postagem nas redes sociais, sem dar detalhes das causas. No entanto, conforme relato de amigos do atleta, ele foi submetido a uma cirurgia no Hospital das Clínicas e teve complicações, que o levaram a sofrer um ataque cardíaco.

Chris, como era mais conhecido, era fisiculturista profissional e seguido por mais de 108 mil pessoas no Instagram. Em julho deste ano, ganhou o concurso “Musclecontest Brazil 2023″ e conquistou o pro card. Esse certificado garante aos atletas da categoria a participação em eventos da Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness (IFBB - na sigla em inglês).

Ele trabalhava com Viviane e os dois estavam juntos há quase 11 anos. Na postagem em que falou sobre a morte do marido, ela ressaltou que ele era “um marido, filho, irmão, atleta e amigo que deixou um legado incrível.”

Em outra postagem, Viviane se despediu do marido. “Deus te levou pra perto dele para um lugar lindo e mais seguro como você merece. Deus tem muito orgulho do filho que você foi e continuará sendo mas agora pertinho dele, onde ele vai te dar tranquilidade e paz. Você me ensinou o verdadeiro significado do casamento, da parceria, do amor e como falávamos estes dias, nas dificuldades que nos aproximávamos mais”, lamentou ela.

Nas redes sociais, a equipe dos Times Integralmedica/Darkness, que patrocinavam o fisiculturista, divulgou uma nota de pesar, ressaltando que Chris “era querido por tanta gente da comunidade do fisiculturismo brasileiro, especialmente pelos atletas e profissionais do Centro de Treinamento Dark House”.

O corpo do fisiculturista será velado e enterrado nesta terça-feira (17) no Cemitério Valle dos Reis, em Taboão da Serra, na Grande São Paulo.

