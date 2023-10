Avô que pulou do 4º andar de prédio para se salvar de incêndio diz que perdoa neta: “Ela é meu xodó”

O idoso de 70 anos, que teve que pular do quarto andar de um prédio para se salvar de um incêndio, em Patos de Minas, em Minas Gerais, afirmou que perdoa a neta. A menina, de 11 anos, teria colocado fogo em um sofá na sala e trancado o apartamento. O homem e a esposa, que dormiam, acordaram em meio às chamas e perceberam que estavam presos. Assim, tiveram que saltar pela janela (veja no vídeo abaixo).

Avós pulam do 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá, diz PM; VÍDEO



Caso aconteceu em um condomínio no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG) ,na tarde deste sábado (14). pic.twitter.com/ToYymIRwS0 — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) October 15, 2023

“Sou como um pai para ela. Ela é meu xodó”, disse o avô, em entrevista ao jornal “O Globo”. Segundo o homem, que não foi identificado para preservar a identidade da criança, ele e a esposa não tiveram outra opção a não ser pular.

“Eu falei para a minha mulher, que estava muito nervosa com a netinha, não temos condição de ir lá fora. Ou nós pulamos ou morreremos asfixiados. É melhor a gente tentar pular. De qualquer maneira, vamos morrer. Minha nega, pelo menos, vamos morrer tentando”, relatou.

O caso aconteceu no último sábado (14), em um condomínio no bairro Ipanema. Os avós dormiam no quarto, quando as chamas começaram na sala e se espalharam rapidamente. A criança conseguiu deixar o local pelas escadas, mas o casal estava trancado e ficou preso.

Vizinhos, então, juntaram os colchões para amortecer a queda dos avós, que conseguiram pular. A mulher foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) com dores nas pernas e no peito. Já o idoso não ficou ferido e não precisou de atendimento.

Fogo após castigo

Em depoimento à polícia, o avô da criança contou ele e a esposa estavam deitados no quarto, quando a neta pediu para usar o celular. Porém, a avó não autorizou. Assim, a menina disse que ia descer para andar de patins no pátio e o casal acabou adormecendo.

Quando os avós acordaram, sentiram cheiro de fumaça e perceberam que a porta estava trancada. Foi quando ele e a esposa precisaram pular para escapar das chamas. A menina teria dito aos policiais que colocou fogo em um sofá na sala, trancou as portas e desceu para o pátio.

Ainda ao jornal “O Globo”, o idoso revelou que o motivo da proibição do uso do celular foi em razão de pesquisas que a garota fez recentemente, sobre magia negra. Adventistas do Sétimo Dia, eles se assustaram ao descobrir que a criança fazia as pesquisas de um tema não recomendado para sua idade e trocou informações com colegas. Por isso, a avó disse que mudaria a senha.

Conforme o avô, nos primeiros dias da proibição, a menina parecia inconformada, mas logo depois se acalmou e parecia ter aceitado a situação. O idoso destacou que a neta tem problema de mudança de humor repentino e que usa medicação.

“Ela toma remédio há muitos anos para controlar a doença. É muito querida. Há problemas pontuais. Na escola, às vezes, ela fica agressiva e vai para a secretaria, mas eles já sabem do caso. Os professores a elogiam muito, dizem que ela é muito inteligente. De fato é mesmo, gosta de artes, desenha muito bem. Aquele trem [o celular] vai fuçando a mente da pessoa e leva a fazer esse tipo de coisa. A gente gostava que ela visse desenhos bíblicos, mas ela acabou entrando nesses sites de magia negra. Mesmo assim, não posso afirmar que ela fez [o fogo] porque não vi. Eu, como avô, não acredito que ela tenha feito isso. Mas, se fez, está perdoada”, ressaltou.

O idoso lamentou, ainda, que muitas pessoas estejam julgando a criança nas redes sociais. “Na internet tem 36 milhões de pessoas massacrando minha neta, e ninguém para ajudar”, desabafou.

LEIA TAMBÉM: