VÍDEO: Avós pulam do 4º andar de prédio para se salvar de incêndio provocado por neta, em MG; veja

Um casal teve que pular do quarto andar de um prédio, em Patos de Minas, em Minas Gerais, para escapar de um incêndio. O fogo teria sido provocado pela neta deles, de 11 anos, que teria queimado um sofá na sala e trancado as portas do imóvel. Presos, eles precisaram saltar pela janela do quarto. Um vídeo mostra o momento em que vizinhos fizeram uma pilha de colchões para que eles se salvassem (assista abaixo).

Avós pulam do 4º andar de prédio após neta atear fogo em sofá, diz PM; VÍDEO



Caso aconteceu em um condomínio no Bairro Ipanema, em Patos de Minas (MG) ,na tarde deste sábado (14). pic.twitter.com/ToYymIRwS0 — RIO FAVELA,NOTICIAS. (@rjfavelanoticia) October 15, 2023

O caso aconteceu no último sábado (14), em um condomínio no bairro Ipanema. Os avós dormiam no quarto, quando as chamas começaram na sala e se espalharam rapidamente. A criança conseguiu deixar o local pelas escadas, mas o casal estava trancado e ficou preso.

Vizinhos, então, juntaram os colchões para amortecer a queda dos avós, que conseguiram pular. A mulher foi levada ao Hospital Regional Antônio Dias (HRAD) com dores nas pernas e no peito. Já o marido dela não ficou ferido e não precisou de atendimento.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência. O Conselho Tutelar de Patos de Minas também foi avisado e informou que acompanha o caso.

Fogo após castigo

De acordo com o boletim de ocorrência, o avô da criança contou ele e a esposa estavam deitados no quarto, quando a neta pediu para usar o celular. Porém, a avó não autorizou. Assim, a menina disse que ia descer para andar de patins no pátio e o casal acabou adormecendo.

Quando os avós acordaram, sentiram cheiro de fumaça e perceberam que a porta estava trancada. Foi quando ele e a esposa precisaram pular para escapar das chamas.

O avô relatou, ainda, que a criança tem histórico de mudanças de humor repentinas e que passa alguns dias da semana na casa deles. Como tinha se comportado mal, a avó a deixou de castigo.

Aos policiais que estiveram no local, a menina confirmou que colocou fogo no sofá e trancou o apartamento. Ela não ficou ferida e foi entregue à mãe.

LEIA TAMBÉM: