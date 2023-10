Polícia descarta falha em equipamento de paraquedista que morreu no interior de São Paulo

Paraquedista Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos, morreu durante um salto em Boituva, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

A Polícia Civil continua a investigar a morte do paraquedista goiano Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos, que morreu durante um salto na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. Segundo a corporação, uma perícia descartou qualquer falha no equipamento.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (11) no Centro Nacional de Paraquedismo (CNP). Nogueira já realizava o pouso, quando atingiu o solo em alta velocidade. Ele sofreu múltiplas fraturas e foi socorrido, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Ele não usava uma câmera acoplada ao corpo, como costuma acontecer, mas a polícia diz que analisa as imagens de câmeras de segurança do CNP para apurar as circunstâncias da morte.

Empresário, o paraquedista tinha vasta experiência na prática de esportes radicais. Em sua rede social, ele costumava postar seus saltos de paraquedas, além da atividade de ciclismo, snowboard e escalada. Ele afirmava em seu perfil que “a vida é muito curta, então viva ao máximo”.

Depois da morte, o CNP informou que no fim de semana que suspendeu os saltos para paraquedistas sem experiência por conta do mau tempo. Durante esse período, foram permitidos saltos para paraquedistas da categoria D, que contempla atletas que já realizaram mais de 500 saltos e têm uma experiência significativa.

Outro caso

Esse foi o segundo caso de morte envolvendo paraquedistas em Boituva neste ano. Em julho, Rodrigo de Barros Aleixo de Souza, de 44 anos, se acidentou ao pousar após um salto e, depois de 11 dias internado, faleceu.

Na ocasião, a Associação de Paraquedismo informou que houve um erro fatal no pouso que provocou o acidente. O paraquedista tinha mais de 20 anos de experiência, mas estava em alta velocidade quando atingiu o solo.

LEIA TAMBÉM: