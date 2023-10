Idoso mata menino de 6 anos com 26 facadas em ataque antimuçulmano nos EUA

A polícia de Plainfield, no estado de Illinois, nos EUA, prendeu recentemente Joseph Czuba, um idoso de 71 anos, acusado de assassinar com golpes de faca a um menino de 6 anos e deixar ferida uma mulher de 32. O crime de ódio foi protagonizado em um ataque antimuçulmano.

Segundo detalha o portal BBC, na manhã do último sábado (14) a vítima de 32 anos entrou em contato com o serviço de emergência solicitando auxílio e informando que estava sendo atacada pelo dono do imóvel que alugava. Em declaração, a mulher explicou que “correu para o banheiro e continuou a lutar contra o agressor”.

Menino não resistiu aos ferimentos

Ao chegar ao local, as autoridades encontraram ambas as vítimas com “múltiplas facadas no peito, tronco e extremidades superiores”. Eles foram encaminhados ao hospital, mas a criança de 6 anos não resistiu aos ferimentos, que posteriormente foram identificados como um total de 26 golpes de faca.

“A faca usada neste ataque é uma serrilhada de estilo militar de 12 polegadas (31 cm) com lâmina de sete polegadas”, disse o gabinete do xerife através de comunicado.

Presidente Biden repudiou ataque contra família

Através de um comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, repudiou o ataque contra a família que era composta por palestinos-americanos.

“Este horrível ato de ódio não tem lugar na América e vai contra os nossos valores fundamentais: a liberdade do medo pela forma como rezamos, o que acreditamos e quem somos. [...] Como americanos, devemos nos unir e rejeitar a islamofobia e todas as formas de intolerância e ódio”

No momento da detenção, Joseph se encontrava “sentado do lado de fora, no chão, perto da entrada de carros da residência”. Agora, ele deverá enfrentar a Justiça norte-americana que o acusa dos seguintes crimes: homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio em primeiro grau, crimes de ódio e agressão.

Por fim, sobre a motivação do ataque, o gabinete do xerife ressaltou: “os detetives conseguiram determinar que ambas as vítimas deste ataque brutal foram alvo do suspeito devido ao fato de serem muçulmanos e ao conflito em curso no Oriente Médio envolvendo o Hamas e os israelenses”.

