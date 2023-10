Casal é encontrado morto com marcas de tiros nas proximidades de carro incendiado, na Bahia

A Polícia Civil investiga as mortes de Carlos André dos Santos, de 29 anos, e Ana Julia Freire dos Santos, de 22, que foram encontrados com marcas de tiros em uma estrada vicinal em Porto Seguro, na Bahia. Os corpos das vítimas estavam nas proximidades de um carro, que foi incendiado. Um bilhete deixado no bolso do rapaz leva a polícia a suspeitar que o caso tenha ligação com uma disputa entre facções.

O casal foi achado morto no domingo (15), na Aldeia Xandó. As vítimas passaram o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida no litoral de Porto Seguro e, enquanto voltavam para casa, no município de Eunápolis, acabaram mortas.

Um bilhete encontrado no bolso de Carlos André levanta a suspeita de que a execução ocorreu por conta de uma rixa entre facções que atuam em Porto Seguro com o grupo criminoso “Primeiro Comando de Eunápolis” (PCE). O texto dizia: “PCE É BALA”, conforme reportagem do site G1.

O caso segue em investigação na 23ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis).

Casal foi encontrado morto com marcas de tiros perto de carro queimado, em Porto Seguro, na Bahia (Reprodução/Polícia Civil)

Quem eram as vítimas?

Conforme a polícia, Carlos André trabalhava como motorista de aplicativo e usava o carro encontrado queimado para fazer as corridas. O rapaz tinha antecedentes criminais por roubo majorado e homicídio.

Já Ana Júlia, que não tinha passagens na polícia, trabalhava em uma autoescola em Eunápolis. Nas redes sociais, ela se dizia apaixonada por seus dois cachorros, Maya e Mayllon.

Carlos André dos Santos e Ana Julia Freire dos Santos foram mortos a tiros, em Porto Seguro, na Bahia (Reprodução/Instagram)

