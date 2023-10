Brasileiro lamenta falta de notícias sobre sobrinha refém do Hamas: “Nem Israel tem a menor ideia”

Celeste Fishbein, de 18 anos, nascida em Israel, mas de família brasileira, estaria refém do Hamas (Reprodução/Redes sociais)

O guia turístico Mario Fishben, que é brasileiro e mora em Israel, lamentou a falta de notícias sobre a sobrinha Celeste Fishbein, de 18 anos, que estaria sendo feita refém pelo Hamas. Segundo ele, os indícios apontam que a jovem estaria na Faixa de Gaza, por conta do localizador do celular dela, mas ainda não houve nenhuma informação oficial.

“Eles não cedem nenhuma informação, absolutamente nada. Nem quantas pessoas estão lá, nem a situação delas, seja bebês, crianças ou adultos. Nem o governo de Israel tem a menor ideia de onde estão localizados ou a situação deles, vivos ou mortos”, disse o brasileiro, em entrevista ao UOL News.

“Muitos países têm reféns, não só israelenses. Não sabemos se Celeste estará viva ou morta. Ninguém sabe isso. Pode ser que tenham assassinado ela e levado o corpo dela para algum lugar. Não sabemos porque ninguém pode entrar em Gaza”, lamentou o tio.

Celeste trabalhava como cuidadora de crianças em uma escola infantil no Kibutz Be’eri, uma comunidade agrícola que fica nas proximidades da Faixa de Gaza. Ela estava em casa com o namorado quando a guerra começou, no último dia 7, e logo depois parou de responder às mensagens dos parentes.

A família dela, formada por judeus brasileiros, se refugiou em um bunker e foi resgatada por soldados israelenses horas após o início do conflito. Quando eles puderam sair, não encontraram mais Celeste e o namorado dela, que também ainda segue desaparecido. A casa em que viviam estava completamente destruída.

Sem notícias de Celeste ao longo dos dias, os parentes a procuraram entre os mortos, mas ela não estava entre os corpos já identificados. Logo depois, o Exército israelense teria informado que o celular da jovem apontava que ela estava em Gaza e, assim, tudo indica que ela está sob o poder do Hamas.

“Sabemos que o telefone dela está lá em Gaza. Não localizaram o telefone em si, localizaram o último sinal do telefone. Mas isso não quer dizer nada, o telefone pode estar em um lado e ela pode estar em outro”, explicou o tio.

“Não temos nenhuma referência ou indicação como ela está ou como todos os reféns estão. Eles não passam nenhuma informação sobre ninguém”, lamentou Fishben.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram destruição na Faixa de Gaza (Reprodução/Twitter)

Guerra na Faixa de Gaza

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último dia 7 de outubro, dando início a um conflito sem precedentes. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar. A situação é de calamidade na região e os homens do Hamas estariam com pelo menos 199 reféns.

Um grupo de brasileiros que está na região pediu ajuda ao Itamaraty para deixar a área de conflito. São 28 pessoas, divididas em dois grupos, que aguardam a abertura da fronteira com o Egito. Até o início da tarde desta segunda-feira (16), no entanto, essa passagem continuava fechada e não havia previsão de quando seria reaberta.

Segundo o último balanço, divulgado no domingo (15), pelo menos 4.070 pessoas já morreram por causa do conflito, sendo 2.670 na Faixa de Gaza e 1,4 mil em Israel.

Três brasileiros que participavam de uma festa rave, nas proximidades da Faixa de Gaza, quando o Hamas iniciou o ataque, ficaram alguns dias desaparecidos e depois tiveram suas mortes confirmadas.

Brasileiros Bruna Valeanu, Ranani Glazer e Karla Stelzer Mendes, que estavam em festa rave, morreram (Reprodução/Redes sociais)

LEIA TAMBÉM: