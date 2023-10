Após alerta de vendedora, francês é preso suspeito de furtar joias avaliadas em R$ 23 mil, no RJ

O jovem francês Victor Sebastien Billon, de 20 anos, foi preso após furtar uma joalheria, em Copacabana, no Rio de Janeiro. Uma vendedora suspeitou da atitude do rapaz e acionou a Polícia Militar. Os agentes aguardaram a movimentação do estrangeiro, que estava com três joias, avaliadas em R$ 23 mil.

O caso aconteceu no sábado (14). Os policiais realizavam a “Operação Copacabana Presente”, quando foram acionados pela vendedora da loja. Os agentes foram até o local e ficaram na frente do estabelecimento. Quando o francês saiu, a funcionária gritou “pega” e ele foi abordado. O rapaz acabou entregando um colar e duas pulseiras.

O rapaz foi levado ao 12º Distrito Policial de Copacabana, onde foi autuado pelo crime de furto. Ele seguia preso na manhã desta segunda-feira (16), aguardando pela audiência de custódia.

Não há confirmação de o francês está no Brasil a turismo ou se mora no Rio de Janeiro. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

