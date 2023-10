Sorteio da Lotofácil de sexta-feira teve dois ganhadores de São Paulo

A Lotofácil desta sexta-feira saiu para cinco apostadores, dois deles moradores do estado de São Paulo. Um dos ganhadores é de São José do Rio Preto, no interior do estado, e o outro é da Capital. Cada um dos dois felizardos vai levar para casa R$ 999.003,46.

Os demais ganhadores são das cidades de Luziânia, em Goiás, Teresina, no Piauí, e Palmeiras das Missões, no Rio Grande do sul.

Foram premiados também as apostas que acertaram 14 e 13 números no sorteio desta sexta-feira. Na faixa dos 14 acertos, 3996 apostas ganharam R$ 230,94. Na faixa anterior, das 13 apostas, 18.120 apostas levaram R$ 30,00.

Os números sorteados ontem foram : 01, 03, 04, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24

SORTEIO DE HOJE

A loteria volta neste sábado, no concurso 2929, com prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser disputar esse prêmio deve fazer sua aposta até 19h nas casas lotéricas ou aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20 no Espaço da Sorte, em São Paulo. Quem quiser pode acompanhar o sorteio em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube e Facebook.