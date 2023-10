Homem chuta rosto de mulher em condomínio da Grande São Paulo; “ele estava muito alcoolizado”

A briga ocorreu no final da Copa do Brasil, em 24 de setembro, mas só agora foi divulgada. Uma comerciante de 37 anos teve o rosto chutado por um vizinho em uma briga de condomínio em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Segundo a vítima, Liana Parente, o agressor Michel Lapa fez uma brincadeira com o filho dela após o final da partida entre São Paulo e Flamengo e apertou as partes íntimas do garoto, que tem 8 anos.

Liana foi tirar satisfação e durante a discussão passou a filmar o rosto dele para mandar para a síndica do condomínio, quando Lapa passou a agredi-la com socos até ela cair. Quando estava no chão, ele ainda chutou a cabeça da mulher, deixando-a desacordada.

“Não foi uma simples agressão. Foi uma tentativa de homicídio motivada por uma brincadeira sobre futebol que ele fez com o meu filho, pegando nas partes íntimas dele sem consentimento. (...) Ele estava muito alcoolizado”, disse Liane.

Liane sofreu luxação no maxilar e procurou a polícia, que abriu inquérito e está investigando a agressão. Ela conseguiu ainda uma medida protetiva da Justiça que impede que o comerciante se aproxime dela e de seu filho.

Apesar da medida protetiva, Liane disse que não se sentia segura e resolveu deixar o condomínio com o filho, ficando em casa de amigos. “Aquilo foi uma tentativa de feminicídio, como vemos todos os dias na televisão. A única coisa que quero é Justiça. Que ele pague pelo que fez”, disse a vítima.