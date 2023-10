Confira os números do concurso 2929 da Lotofácil

Quem apostou na Lotofácil tem neste sábado a chance de ganhar um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil neste sábado:

01, 02, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25

No sorteio desta sexta-feira, quatro apostadores dividiram o prêmio principal e cada um deles levou para casa R$ 999.003,46.

Dois dos apostadores que ganharam na loteria são do estado de São Paulo, um da Capital e outro de São José do Rio Preto. Os outros dois vencedores são de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, Teresina, no Piauí, e Luziânia, em Goiás.

Foram premiados também as apostas que acertaram 14 e 13 números no sorteio desta sexta-feira. Na faixa dos 14 acertos, 3996 apostas ganharam R$ 230,94. Na faixa anterior, das 13 apostas, 18.120 apostas levaram R$ 30,00.

Quina paga R$ 700 mil; veja números

Após pagar o prêmio acumulado desta sexta para um apostador de Lucélia, no interior de São Paulo, a Quina retorna neste sábado seu sorteio com um prêmio estimado de R$ 700 mil.

Confira os números:

16, 38, 64, 68, 77