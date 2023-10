Concurso 2644 da Mega-Sena paga neste sábado R$ 12 milhões

Quem estiver interessado em tentar a sorte na Mega-Sena tem até as 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas e concorrer ao prêmio acumulado da loteria, que neste sábado está estimado em R$ 12 milhões.

A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5 e pode também ser feita pelo aplicativo da Caixa. O apostador que quiser dar um empurrão na sorte pode marcar mais dezenas no volante, num total de até 20, mas para cada número a mais o preço da aposta da um salto e pode chegar a custar até 193.800,00.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, que fica em São Paulo, a partir das 20h. O apostador pode acompanhar o sorteio em tempo real pelo canal da Caixa no Youtube e no Facebook.

SORTEIO ANTERIOR

Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, não houve sorteio na quinta-feira e o último sorteio da loteria foi realizado no dia 10, quando nenhum apostador levou para casa o prêmio principal.

Trinta e nove apostas fizeram a quina e cada uma delas ganhou R$ 44.282,29.

Na faixa dos quatro acertos, 2.457 apostas ganharam R$ 1.004,13 cada.