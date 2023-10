Após troca de advogado, Dani Alves muda estratégia e pode assumir culpa para reduzir a pena

Preso desde o começo do ano acusado de estupro de uma jovem em uma boate em Barcelona, o ex-jogador Dani Alves pode assumir a culpa pelo crime para tentar diminuir sua pena, em uma nova estratégia da defesa, que agora é encabeçada pela advogada especialista em direito penitenciário Inés Guardiola, segundo o jornal La Marca.

A pena por estupro na Espanha pode variar entre 8 e 10 anos, mas a defesa vai tentar diminui-la com o jogador declarando-se culpado e oferecendo-se para pagar uma quantia significativa a título de indenização para a jovem.

Jogador Dani Alves (Reprodução/Instagram)

A proposta tem que ser aprovada pelo juiz antes que ela seja submetida para aprovação da jovem e de sua equipe de advogados. A vítima, entretanto, já havia descartado anteriormente qualquer possibilidade de acordo financeiro para retirar a queixa. Especula-se na mídia espanhola que o valor oferecido terá que ser grande o bastante para dobrar a inflexibilidade da acusadora.

Na linha anterior de defesa, com o advogado Cristóbal Martell, famoso por ter defendido, entre outros Messi, Dani Alves teve todas as tentativas de responder as acusações em liberdade negadas pela Justiça. Agora, com Guardiola, que segundo a imprensa espanhola tem perfil mais discreto e menos midiático, a linha de defesa do jogador desistiu de tentar desacreditar a vítima e vai apostar em um acordo para reduzir os danos, já que o jogador brasileiro deve ir à julgamento até novembro deste ano.

Divorciado?

Joana Sanz Foto: Instagtram

A modelo Joana Sanz, que pediu o divórcio do jogador quando ele foi preso e depois interrompeu o processo, mantém-se afastada da mídia, mas voltou a morar em Barcelona com os filhos, o que a imprensa espanhola especula ser uma possibilidade de retomar o casamento com o marido ou simplesmente mais uma estratégia dos advogados que defendem Daniel Alves.