Vídeo: jovem morre em confronto amador de boxe no ‘UFC Jeri no Ceará

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra dois jovens lutando boxe em uma quadra de futebol de salão, no último sábado, quando um deles recebe um soco direto no queixo e apaga. João Victor Penha, de 23 anos, morreu três dias depois no hospital. A notícia é do G1.

Ele participava de uma competição amadora de boxe em Jijoca de Jericoacoara, no Ceará, um torneio chamado “UFC Jeri”, disputado na quadra pública do município.

A luta de João foi a primeira do evento. De calção azul e amarelo, ele aparenta ser mais forte que seu oponente e chega a acertá-lo com golpes fortes, indicando que seria o favorito para a luta, mas em um golpe de sorte seu adversário consegue encaixar um soco forte e direto na sua cabeça, fazendo-o cair nocauteado. João desmaiou no chão e precisou receber os primeiros socorros no local, mas diante da gravidade da situação foi levado para a Santa Casa de Sobral, onde permaneceu internado até está terça-feira, quando faleceu.

Em nota, o hospital disse que o jovem teve morte encefálica, que evoluiu para parada circulatória, de acordo com exames feitos no paciente.

O UFC Jeri emitiu uma nota de pesar pela morte do jovem:

“Com muita tristeza no coração recebemos a notícia que Vítor não resistiu. Hoje o esporte chora. Lamentos profundamente essa perca e oferecemos todo nosso consolo à família. Pedimos que orem pelos familiares e por todos que foram afetados e arrasados por essa tragédia. Descanse em paz, Vítor, que o Senhor o tenha em bom lugar”, diz a nota.

De acordo com a família, João trabalhava como gestor de recursos humanos em um hotel da região e morava em um município vizinho chamado Bela Cruz. Ele tinha acabado de completar 23 anos em setembro.