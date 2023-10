“Na mão”: Mulher é presa por rasgar testículo do ex-companheiro no RJ

Ainda não ficou claro para a polícia os motivos que levaram uma mulher de 32 anos a invadir a casa do ex-companheiro, que tem basicamente do dobro de sua idade, para atacá-lo na madrugada desta sexta-feira, na cidade de Três Rios, no Rio de Janeiro.

Seu nome não foi divulgado, mas segundo o ex-companheiro da agressora, quando chegou em casa e foi usar o banheiro ela já estava lá esperando por ele. Segundo seu relato, imediatamente ela o empurrou para o quarto e começou a agredi-lo, momento em que agarrou e rasgou os testículos da vítima com as próprias mãos.

As agressões só pararam quando o filho da vítima, de 13 anos, chegou em casa e a afastou de seu pai, mas a mulher estava tão transtornada que nem a chegada da polícia a acalmou. Quando os policiais tentaram levá-la para a delegacia ela partiu para cima dos agentes tentando agredi-los. Para contê-la, foi necessário usar spray de pimenta.

O idoso foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento local, onde se submeteu a procedimentos médicos para fechar os ferimentos e não corre risco de morte.

Já a agressora foi levada para a delegacia e autuada por lesão corporal e deverá responder a processo criminal cuja pena, se condenada, pode chegar a oito anos de reclusão.

A vítima e seus familiares não quiseram falar sobre o que motivou a agressão ou os motivos da separação do casal.Não se sabe também a quanto tempo estavam separados.