Lotofácil 2928: Veja o resultado do sorteio desta sexta-feira

Apostadores da Lotofácil que acertarem as quinze dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira as quinze dezenas sorteadas pela Caixa nesta sexta-feira, 13 de outubro:

01, 03, 04, 06, 07, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24

Em função do feriado de Nossa Senhora Aparecida, nesta quinta-feira não houve sorteio da Lotofácil, mas na quarta-feira houve sorteio normal e o prêmio acumulou.

Cento e oitenta e uma apostas acertaram 14 números e cada um deles ganhou R$ 2.217,42.

Quina deve pagar hoje prêmio de R$ 13,4 milhões

Quem acertar as cinco dezenas do sorteio da Quina desta sexta-feira pode levar para casa um prêmio estimado em R$ 13,4 milhões, de acordo com a Caixa.

Os números sorteados para a Quina foram:

44, 52, 63, 71, 77