Karla Stelzer Mendes, brasileira desaparecida em Israel, tem a morte confirmada pelo Itamaraty

Frederico Meyer, embaixador brasileiro em Israel, confirmou a morte da única brasileira que seguia desaparecida após o ataque do Hamas à rave Universo Paralello. Karla Stelzer Mendes foi encontrada morta e a informação divulgada pelas autoridades no início desta sexta-feira, 13 de outubro.

“Acabamos de confirmar que ela faleceu, e o enterro será hoje. O filho dela que está servindo ao Exército aqui acabou de nos avisar”, declarou o embaixador.

Conforme informações do G1, após o anúncio o Itamaraty emitiu uma nota. Confira:

“O Governo brasileiro lamenta e manifesta seu profundo pesar com a morte da cidadã brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, terceira vítima fatal brasileira dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro em Israel. Ao solidarizar-se com a família e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”.

Outros dois brasileiros foram mortos no ataque

Além de Karla, o Governo brasileiro confirmou a morte do gaúcho Ranani Nidejelski Glazer e da carioca Bruna Valeanu.

Os três brasileiros participavam da festa rave Universo Paralello, junto de outras 3 mil pessoas, quando o Hamas invadiu o local, deixando 260 pessoas mortas no espaço em que a festa era realizada.

Quem são os brasileiros mortos no ataque

Ranani Glazer foi o primeiro brasileiro a ser identificado entre os mortos no ataque. O gaúcho, de 23 anos, era natural de Porto Alegre e tinha cidadania israelense, morando no país há sete anos. Ele trabalhava como entregador e morava na cidade de Tel Aviv.

Bruna Valeanu tinha 24 anos e morava em Israel há 8. Ela era estudante de comunicação e marketing e morava junto com sua mãe e a irmã mais velha. Outra irmã de Bruna permaneceu no Rio de Janeiro. A brasileira também teve a morte confirmada na segunda-feira, 9 de outubro.

Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, foi a última brasileira a ser identificada. Nascida no Rio de Janeiro, Karla morava em Israel com o marido e o filho, de 19 anos, que serve no Exército israelense.