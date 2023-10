Frente fria traz mais chuva e baixa a temperatura na Grande São Paulo

A Grande São Paulo, o sul e o leste do estado ainda enfrentam os efeitos da frente fria que atravessa a região sudeste trazendo nuvens carregadas e provocando temporais por onde passa, segundo dados da Climatempo.

Na Capital, o dia permanece nublado e frio, com possibilidade de chuva fraca e moderada durante o dia. A máxima prevista para hoje é de 19ºC e o frio deve permanecer boa parte do final de semana devido aos ventos gelados de origem polar. No sábado, o dia ainda permanece frio e chuvoso, com temperaturas que não devem passar dos 20ºC. No domingo a temperatura começa a subir e o sol deve brilhar em alguns períodos intercalados com a chuva.

Nesta sexta, a frente fria avança sobre o Rio de Janeiro e deve causar muita chuva, com alerta de temporais no litoral carioca, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Grande Belo Horizonte, na Zona da Mata Mineira, no Sul de Minas e no norte e no litoral de São Paulo.

MASSA DE AR POLAR NO SUL

O sul do país enfrenta um frio considerado fora de época para o mês de outubro e registrou na madrugada desta sexta-feira temperaturas bem frias em algumas regiões de serra causadas por uma massa e ar polar que atravessa o estado.

As mínimas registradas no RS, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, foram de 2ºC em Bagé, 3,1ºC em Dom Pedrito, 3,2ºC em Livramento, 3,5ºC em Jaguarão e 3,9ºC em Quaraí.

As estações de medição da Secretaria da Agricultura do estado apontaram temperaturas abaixo de zero (0,3ºC) em Pedras Altas e Herval.