“Estou a seis dias sem dormir...tenho medo de morrer!” Jovem brasileira que está em Gaza diz que todos estão desesperados e não sabem para onde fugir

Abrigada com um grupo de brasileiros em uma escola na Faixa de Gaza para tentar escapar dos bombardeios, a jovem brasileira Shahed Al-Banna, de 18 anos, fez um desesperados relato durante entrevista à Globonews da situação que ela e os demais enfrentam.

“A situação está desesperadora, está difícil. As crianças estão chorando. Eu estou em uma escola. E a irmã da igreja disse que a escola não é mais um lugar seguro. Não podemos mais ficar aqui, os israelenses vão atacar todos os lugares”, disse Shahed.

Eles, assim como todos na região, receberam um alerta do exército israelense que devem desocupar todo o local em 24h. Todos os brasileiros aqui estão desesperados, não sabemos para onde ir. Temos que ir para o Sul, mas não sabemos quem vai nos receber. Não temos o que fazer, não sei”, disse a jovem.

LEIA TAMBÉM:

A jovem disse que está sem os pais, mas com a irmã e a avó e todos estão com medo de sair de lá e seguir para o sul, porque toda a cidade está sendo bombardeada e não há lugar seguro para se abrigar. Emocionada, ela chorou ao dar seu depoimento, disse que não dorme há seis dias e está com muito medo de morrer. “O caminho para lá [sul do país] é muito perigoso, eles estão jogando bombas nas pessoas. A nossa vida, se a gente for nesses ônibus, não é garantida”, explicou. “Já não sei o que fazer”, disse.

ISRAEL X HAMAS

Panfletos distribuídos na faixa de Gaza deram um prazo de 24h para que os moradores da cidade e arredores deixem o local e sigam para o sul. Segundo o exército israelense, a evacuação e para a segurança da população e analistas internacionais leram isso com preocupação, pois pode indicar um ataque massivo e generalizado à região.

A questão se agrava à medida que o Hamas exigiu que a população ignorasse a ordem israelense e permanecesse em suas casas, restando aos moradores escolher entre ser bombardeado pelo exército de Israel ou atacado pelo braço terrorista do Hamas por ignorarem sua ordem.