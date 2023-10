Após alerta de Israel, brasileiros na Faixa de Gaza temem não conseguir deixar o local a tempo

Avião da FAB pousa no Brasil com resgatados em Israel (Força Aérea Brasileira/Reprodução/Força Aérea Brasileira)

Um aviso emitido pelo Exército Israelense orientou os moradores da Cidade de Gaza a deixarem suas casas em direção ao sul da região. No vídeo, publicado pelas redes sociais, as forças militares de Israel afirmam que os moradores da região têm 24 horas para evacuar o local “para sua própria segurança”.

No mesmo alerta, os moradores são orientados a retornar para suas casas apenas “quando o governo israelense permitir”, deixando indícios de uma possível ofensiva militar por terra.

Como o comunicado foi enviado perto da meia-noite, no horário local, as 24 horas serão completadas às 18 horas desta sexta-feira, 13 de outubro, no horário de Brasília, o que causou pânico entre imigrantes que estão na região aguardando para deixar o país.

Conforme publicado pelo G1, este é o caso de brasileiros que estão na região e seguem abrigados em uma escola católica em Gaza enquanto aguardam pelo resgate.

Ahmad El Ajrami, um dos 13 brasileiros que está abrigado no local, declarou: “Nós morremos aqui. Israel me pede para sair da cidade, mas não sabemos para onde ir. A embaixada diz que não pode fazer nada. As crianças têm medo, as mulheres têm medo, todo mundo aqui”.

Ele ainda afirma que ao falar com a embaixada brasileira na Palestina é informado de que eles “não podem fazer nada”.

O resgate dos brasileiros deve acontecer pelo território egípcio

O plano e as tratativas do Brasil é realizar o resgate dos cidadãos brasileiros que estão na Faixa de Gaza pelo Egito.

Para auxiliar no resgate dos brasileiros que estão em Israel e na Faixa de Gaza, uma aeronave da Presidência da República decolou em direção à Roma. Ela deve aguardar no local até ser autorizada pelas autoridades egípcias a resgatar o grupo.

Ao todo, 22 brasileiros seguem aguardando resgate em Gaza, mas nem todos quiseram ir para a escola que abriga Ahmad e outras 12 pessoas. A informação foi disponibilizada por autoridades palestinas.

