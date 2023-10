‘Anel de Fogo’: Qual o melhor horário para ver o eclipse anular do sol em São Paulo?

O eclipse anular do sol ocorre quando a lua se alinha entre a Terra e o Sol, cobrindo quase toda a estrela, mas deixando as bordas de fora, de forma que assuma um aspecto de ‘anel de fogo’ no céu.

O fenômeno foi visto em outras parte do mundo pela última vez em 2021, mas o fenômeno não foi visível no Brasil. Neste sábado, em todo o território nacional, será possível ver o eclipse anular. Em alguns estados, como norte e nordeste do país, a vista será total, mas no sudeste e sul do Brasil será parcial.

O fenômeno começará de manhã e atingirá o ponto máximo em diferentes horários, confirme a latitude. O Brasil será o último país a ver o ‘anel de fogo’.

Os moradores do Estado de São Paulo terão uma vista parcial do fenômeno, cujo ápice ocorrerá às 16h49 e deve durar não mais que cinco minutos. Neste momento a população do estado poderá ver no céu a metade do disco solar encoberto pela sombra da lua, fenômeno que só será visto novamente em 17 de fevereiro de 2026, na Antártida.

Veja os estados onde será possível ver o disco solar completamente encoberto:

Amazonas

Pará

Maranhão

Piauí

Ceará

Tocantins

Paraíba

Pernambuco

Rio Grande do Norte

MAS MUITA ATENÇÃO:

Nunca olhe diretamente para o sol sem equipamento adequado, mesmo durante eclipse, pois pode causar sérios danos à retina. Evite usar óculos escuros comuns, negativos fotográficos ou chapas de raio x. Há óculos especiais para esse fim e é possível também olhar o reflexo do sol em anteparos.