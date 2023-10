VÍDEO: Menino brasileiro que aguarda resgate em Gaza diz se ‘sentir seguro’ em escola: “Aqui a gente não pode morrer”

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o relato do menino Bader Monir Bader, de 11 anos, integra um grupo de brasileiros que aguarda pelo resgate na Faixa de Gaza. O garoto e mais 12 pessoas estão abrigados em uma escola e disse “estar seguro” (assista abaixo). Já outras 15 pessoas esperam pela ajuda do governo federal em suas moradias. O Itamaraty informou que ainda tenta negociar a retirada deles do local, mas ainda não há previsão.

Conversei agora com Bader Monir Bader, de 11 anos, a mãe dele Nurah e os irmãos, Rosa, 9 anos, e Amud, 4. Eles fazem parte do grupo de 13 brasileiros que estão abrigados na Escola das Irmãs do Rosário, em Gaza. No total, 28 brasileiros aguardam para deixar a Faixa de Gaza. pic.twitter.com/n1oBKYUw1a — Letícia Valente Kuratomi (@leticiavalentek) October 12, 2023

Nas imagens, o garoto afirma: “Nessa escola, eu senti muita segurança porque aqui a gente não pode morrer. O chão é limpo, tudo é limpo. Cada um tem uma casa sozinha aqui. Essa escola é muito melhor para mim do que ficar de casa. Muito obrigada Brasil”, disse Bader.

Inicialmente, 30 brasileiros que estão na Faixa de Gaza pediram ajuda para deixar a região. Porém, segundo o Itamaraty, dois desistiram e agora o total é de 28, sendo 15 crianças, uma idosa, seis mulheres e seis homens. Os planos iniciais era retirar essas pessoas pela passagem em Rafah, na fronteira com o Egito. Porém, homens do Hamas voltaram a bombardear essa área e ainda não há confirmação se há segurança para esse trajeto e a proporção dos danos.

Essa passagem era fortemente controlada pelos governos de Israel e do Egito e, após os ataques do Hamas, muitas pessoas foram resgatadas por lá. No entanto, agora com o avanço dos bombardeios, o o Brasil aguarda a autorização para tentar repatriar os 28 brasileiros.

O embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas, destacou que toda a logística já está preparada para a operação de resgate e, enquanto a autorização não chega, foi comunicado ao governo israelense sobre a presença dos brasileiros na escola e nas proximidades para evitar conflitos nessa região.

“A fim de reuni-los e protegê-los, estamos hospedando 13 integrantes do grupo de brasileiros em uma escola católica: Sister Rosary School. Os restantes 15 preferiram aguardar em suas casas. Informaremos Israel deste fato, a fim que que o local não seja bombardeado”, explicou Candeas.

Conflito entre o Hamas e Israel causa enorme destruição e já soma mais de 2,3 mil mortos (Reprodução/Twitter)

Brasileiros resgatados de Israel

O segundo voo da Força Aérea Brasileira (FAB) que trouxe brasileiros que estavam em Israel chegou ao Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (12). O avião KC-30 (Airbus A330 200), pousou por volta das 2h40, com 214 pessoas.

Estão previstos mais quatro voos até domingo (15) na chamada Operação Voltando em Paz, que é coordenada pelos ministérios da Defesa e das Relações Exteriores. Neste primeiro momento, a estimativa é retirar 900 brasileiros que estão em Israel e na Palestina.

Os outros que ainda aguardam serão atendidos de acordo com uma lista de espera. O Itamaraty já colheu os dados de pelo menos 2,7 mil brasileiros interessados em deixar o Oriente Médio e voltar ao Brasil.

Conflito

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último sábado (7), dando início a um conflito que já deixou milhares de mortos. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira (9), o governo de Israel informou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Para “acabar de vez com a ação violenta do Hamas”, o ministro da defesa israelense, Yoav Galant, ordenou o bloqueio total da área, que deve permanecer “sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

Nesta quinta-feira a tensão segue na Faixa de Gaza e em Israel, com intensos bombardeios. O balanço mais recente aponta que mais de 2,3 mil pessoas morreram na região. Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e a única usina de energia da região parou de funcionar.

“Sem água, sem comida, sem eletricidade e sem saída” Essa é a Faixa de Gaza:

pic.twitter.com/Y5nzksvdQV — Nathália Urban (@UrbanNathalia) October 11, 2023

🇮🇱 | Apagão total na Faixa de Gaza depois que a única central elétrica dos terroristas parou de funcionar porque o combustível acabou. pic.twitter.com/1ApfkzVMdX — Nova Era Mídia (@novaeramidia) October 12, 2023

🔴 AGORA



Israel bombardeia ambulâncias que socorrem vítimas nas ruas da Faixa de Gaza: pic.twitter.com/aY51NzeyEa — Kallil Oliveira (@kalliloliveira_) October 11, 2023

