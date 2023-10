Reviravolta no caso Madeleine McCann é apontada e causa polêmica em novas acusações

Madeleine McCann desapareceu do quarto de hotel onde passava férias com sua família em 2007. (Reprodução: Twitter)

O caso Madeleine McCann, cujo desaparecimento em maio de 2007 na Praia da Luz, em Portugal, continua suas investigações e mais polêmicas surgem envolvendo as últimas atualizações.

De acordo com o Diário de Avisos, uma fonte próxima à polícia portuguesa informou ao jornal britânico The Sun que a investigação das autoridades alemãs sobre o desaparecimento de Madeleine está fortemente baseada no depoimento de Helge Busching e isso não é nada positivo.

Busching afirmou ter ouvido o principal suspeito do caso, Christian Brueckner, dizer que “ela não gritou”, se referindo que sabia que Madeleine foi raptada de forma silenciosa, em um depoimento coletado pelas autoridades em 2017.

Segundo o The Sun, a dependência excessiva de evidências pode prejudicar a resolução definitiva de um dos desaparecimentos mais famosos da história. Para eles, Busching precisa ser submetido a teste de polígrafo para verificar a veracidade de seu depoimento incriminador contra seu antigo amigo, uma vez que os dois se desentenderam.

Especula-se que a testemunha-chave possa se recusar a depor depois de supostamente receber uma grande quantia em dinheiro para dar sua história a um jornal alemão.

O jornal britânico ainda destacou que Busching teria ameaçado parar de ajudar as autoridades responsáveis pela investigação, colocando o caso em risco de colapso. Outra fonte alemã afirmou ao jornal inglês que “pagaram uma quantia enorme a Busching para repetir seu depoimento em um jornal alemão”.

Em maio de 2023, as operações de busca foram retomadas a pedido das autoridades alemãs pelas forças de segurança portuguesas, nas proximidades da represa de Arade, a cerca de 50 quilômetros de Praia da Luz, onde a menina desapareceu antes de completar 4 anos.

A operação durou três dias e teve como objetivo encontrar “possíveis evidências”, resultando na coleta de “vários elementos” que foram avaliados. O Ministério Público alemão não conseguiu determinar se alguma das amostras está relacionada ao caso.

Até agora, o único suspeito acusado pela testemunha-chave é Christian Brueckner, que também enfrenta outras acusações de crimes sexuais na Alemanha.

