Raio atinge campo de futebol e mata dois meninos no Pará; outras sete crianças ficaram feridas

Duas crianças morreram e outras sete ficaram feridas depois que um raio atingiu um campo de futebol, na cidade de Santana do Araguaia, no Pará. As vítimas brincavam no local quando começou a chover e houve a descarga elétrica. Os garotos Pietro Nery, de 9 anos, e João Emanuel, de 10, não resistiram e morreram na hora. Os demais foram socorridos.

O caso aconteceu na terça-feira (10). Conforme a Polícia Civil, as crianças brincavam no campo, quando o raio os atingiu, matando os dois meninos na hora. Duas crianças foram encaminhadas em estado grave para o Hospital Regional de Redenção e outras cinco estão em uma unidade de saúde de Santana do Araguaia. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde delas.

Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias da ocorrência e sobre possíveis responsabilidades.

Em postagem nas redes sociais, a Prefeitura de Santana do Araguaia lamentou a morte dos garotos e informou que decretou luto oficial de três dias.

“A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia, ainda consternada com os últimos acontecimentos que vitimaram duas crianças na tarde desta terça-feira (10), vem a público lamentar e se solidarizar com pais, amigos e familiares dos nossos pequeninhos e, ao mesmo tempo, decretar luto oficial por três dias em todo município”, diz o comunicado.

