Protesto de funcionários fecha estações e paralisa o Metrô em São Paulo; veja quais as linhas afetadas

#metrosp Devido a um protesto dos operadores de trem, sem qualquer aviso prévio, por uma ação do Sindicato dos Metroviários prejudicial à população, a linhas 1-Azul, 3-Vermelha e 15-Prata estão paralisadas. A Linha 2-Verde opera com velocidade reduzida. As estações das linhas… pic.twitter.com/XAhQbMDzn1