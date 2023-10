Polícia conclui que pintor matou fisioterapeuta sozinho e a escolheu ‘aleatoriamente’, em Goiás

A Polícia Civil concluiu que a fisioterapeuta Larissa Araújo, de 25 anos, que foi achada sem vida após um capotamento, na BR-060, em Rio Verde, Goiás, foi estuprada e morta após ser escolhida aleatoriamente. O suspeito, o pintor Jeferson Erivaldo da Silva Nascimento, de 25 anos, está preso e tentou criar vários álibis, mas a investigação apontou que ele agiu sozinho.

“O Jerfeson possui seis passagens criminais, sendo três por furto e três por roubo. Tudo indica que ele escolheu de forma aleatória. Ele ingressou no local para realizar o furto e ao se deparar com a presença da vítima ele neutralizou ela mediante violência, a amarrou”, disse o delegado Caio Martines, responsável pelo caso, em entrevista ao site G1.

Ao ser preso, o pintor alegou que teria recebido R$100 de um ex-namorado da fisioterapeuta para dar fim ao corpo dela, mas o delegado disse que isso não procede. O rapaz chegou a ser ouvido, mas liberado.

“Ele [Jeferson] foi preso e apresentou à Polícia Militar uma versão no sentido de que ali ele estava agindo a mando de alguém. Ele criava falsos álibis indicando, inclusive, a participação de uma pessoa”, destacou o investigador, afirmando que não há dúvidas de que o pintor agiu sozinho.

Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima morreu por asfixia causada por estrangulamento. Além disso, uma análise preliminar revelou que ela foi estuprada enquanto ainda estava com vida.

Jeferson é natural do Rio Grande do Norte e cumpria pena pelo crime de roubo. O delegado ressaltou que ele não tinha nenhum tipo de relacionamento com Larissa.

O rapaz segue preso, à disposição da Justiça. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Corpo de fisioterapeuta foi arremessado de veículo que capotou na BR-060, em Rio Verde, Goiás (Reprodução/Matheus Albernaz/TV Anhanguera)

Cronologia do crime

Larissa foi achada morta no último dia 2 de outubro. Naquela madrugada, às 01h28, ela postou um story em seu Instagram enquanto assistia a um desenho animado na TV. A polícia diz que, por volta das 4h, Jeferson invadiu a casa dela e permaneceu lá dentro por duas horas. Assim, por volta das 6h, saiu do local dirigindo o carro da vítima.

O corpo de Larissa estava no veículo, assim como um botijão de gás e uma televisão. Pouco depois, ele acabou sofrendo o acidente na BR-060 e o cadáver, que tinha mãos e pés amarrados e estava enrolado em um lençol, foi arremessado.

“Esse carro era dela, estava na garagem. Os objetos que estavam dentro também eram pertences dela. Acreditamos na possibilidade de ter entrado na casa para fazer um furto, acabou progredindo para um estupro e retirou o corpo do local para evitar provas”, explicou o delegado.

Larissa era formada como fisioterapeuta há pouco mais de um ano e trabalhava no Pronto Atendimento Pediátrico da Secretaria de Saúde de Rio Verde.

