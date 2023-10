Paraquedista goiano morre durante salto no interior de São Paulo; esse é o segundo caso neste ano

Paraquedista Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos, morreu durante um salto em Boituva, no interior de SP (Reprodução/Instagram)

O paraquedista Humberto Siqueira Nogueira, de 49 anos, morreu durante um salto na cidade de Boituva, no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele realizava o pouso quando se acidentou. O homem foi socorrido com vários ferimentos e levado a um hospital, onde sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (11), no Centro Nacional de Paraquedismo (CNP). Empresário, o paraquedista tinha vasta experiência na prática de esportes radicais. Em sua rede social, ele costumava postar seus saltos de paraquedas, além da atividade de ciclismo, snowboard e escalada.

O corpo do paraquedista foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), que deve atestar as causas da morte. A previsão é que ele seja enterrado nesta sexta-feira (13), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, em Goiás.

Outro caso

Esse foi o segundo caso de morte envolvendo paraquedistas em Boituva neste ano. Em julho, Rodrigo de Barros Aleixo de Souza, de 44 anos, se acidentou ao pousar após um salto e, depois de 11 dias internado, faleceu.

Na ocasião, a Associação de Paraquedismo informou que houve um erro fatal no pouso que provocou o acidente. O paraquedista tinha mais de 20 anos de experiência, mas estava em alta velocidade quando atingiu o solo.

