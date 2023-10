Namorado de brasileira desaparecida em Israel é achado morto; Karla Stelzer segue sendo procurada

A brasileira Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, que desapareceu após um ataque do Hamas em uma festa rave, em Israel, continua sendo procurada. Ela estava acompanhada pelo namorado, o israelense Gabi Azulay, que também passou alguns dias sumido e agora foi encontrado morto. Outros dois brasileiros que estavam no festival de música eletrônica morreram.

Conforme o site UOL, a ex-esposa de Azulay, Ayelet, confirmou por telefone a morte do israelense. Ela informou que o enterro dele foi realizado na noite de quarta-feira (11), em um cemitério de Kiryat Malachi.

Karla, que é professora e mora em Beit Ezra, a 46 km de Tel-Aviv, estava com o namorado na edição israelense do festival “Universo Paralello”. A festa era realizada no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, no último dia 7.

Foi nesse local que homens do grupo extremista Hamas iniciaram um ataque, matando mais de 260 pessoas. Essa ação desencadeou uma reação por parte de Israel, que bombardeou fortemente a região da Faixa de Gaza. O conflito já entrou no sexto dia e soma mais de 2,3 mil mortos em ambas as partes.

Brasileiros mortos

Também estavam no festival os brasileiros Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer, ambos de 24 anos, que tiveram as mortes confirmadas.

Brasileiros Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer, ambos de 24 anos, que estavam em festa rave em Israel, morreram (Reprodução/Redes sociais)

Bruna Valeanu era natural do Rio de Janeiro e também tinha nacionalidade israelense. Ela já atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa daquele país, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estudava comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv. A jovem sumiu enquanto participava da festa rave e depois foi achada morta.

Já Ranani Glazer, que era natural do Rio Grande do Sul, tinha cidadania israelense e morava naquele país há sete anos. Ele prestou serviço militar nas Forças de Defesa Israelenses, mas atualmente trabalhava como entregador em Tel Aviv.

Ranani estava na festa rave com a namorada, Rafaela Treistman, e um amigo, quando conseguiram se refugiar em um bunker. Enquanto estava lá dentro, ele gravou um vídeo e falou dos momentos de terror que vivia (assista abaixo). “Foi cena de filme”, disse ele. “No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro”, disse.

O brasileiro que está desaparecido gravou esse stories dentro de um bunker depois de fugirem da Rave.



Parece que bombardearam o local e só alguns saíram vivos. pic.twitter.com/7bMIjs8HRy — Otavio (@otavi0XI) October 7, 2023

Porém, pouco depois disso, os homens armados invadiram o local e a namorada e o amigo se perderam do brasileiro e foram resgatados por forças israelenses. Ranani ficou desaparecido e depois teve a morte confirmada.

Em postagem nas redes sociais, Rafaela destacou que o namorado “a salvou” durante o ataque e ressaltou que não sabe “como vai seguir em frente” sem ele.

LEIA TAMBÉM: