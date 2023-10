VÍDEO: Primeiro voo da FAB que resgatou brasileiros em Israel pousa na Base Aérea de Brasília

O primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que resgatou brasileiros que estavam em Israel, pousou às 04h07 desta quarta-feira (11) na Base Aérea de Brasília, no Distrito Federal (veja no vídeo abaixo). A viagem partiu do aeroporto de Tel Aviv e durou cerca de 14 horas. No total, a aeronave trouxe 211 passageiros.

Ao todo, o Itamaraty informou que 1,7 mil pessoas pediram ajuda para voltar em voos da FAB, sendo a maioria turistas. Inicialmente, 900 devem ser resgatados nos próximos dias e os demais serão atendidos de acordo com uma fila de espera.

A previsão é que o segundo avião, que deve transportar mais 210 passageiros, chegue ao Rio de Janeiro no próximo dia 12. Depois, no dia 13, devem retornar ao Brasil o terceiro e quarto voos, que devem trazer 60 e 210 pessoas para Guarulhos (SP) e Rio de Janeiro, respectivamente. Já o quinto voo deve pousar no Rio no dia 14, com 210 passageiros.

Depois do desembarque no Brasil, os passageiros serão transportados gratuitamente até seus destinos. Para isso, o governo federal fechou uma parceria com a Azul Linhas Aéreas.

Faixa de Gaza

Pelo menos 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza também pediram ajuda do Itamaraty. Porém, por se tratar de uma área de difícil acesso, o governo brasileiro disse que alugou um ônibus para fazer o resgate, mas ainda aguarda uma autorização do Egito para realizar a operação.

🚨GRAVE: Brasileira de 18 anos, Shahed, pede socorro ao Governo Brasileiro após ataque de Israel à Faixa de Gaza.



“Só queria uma vida normal, não temos culpa” pic.twitter.com/4WFsopzeZt — DIRETO DO MIOLO (@diretodomiolo) October 11, 2023

Conflito

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último sábado (7), dando início a um conflito que já deixou milhares de mortos. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira (9), o governo de Israel informou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Para “acabar de vez com a ação violenta do Hamas”, o ministro da defesa israelense, Yoav Galant, ordenou o bloqueio total da área, que deve permanecer “sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

Nesta quarta-feira a tensão segue na Faixa de Gaza e em Israel, com intensos bombardeios. Segundo a Força Aérea de Israel, a casa de parentes de Mohammad Deif, que é o comandante militar do Hamas e teria liderado o ataque, foi bombardeada. O pai e um irmão dele teriam sido mortos na ação.

O balanço mais recente, divulgado na terça-feira (10), aponta que mais de 2,1 mil pessoas morreram, sendo 1,2 mil em Israel. Já o Ministério da Saúde de Gaza informou ter registrado pelo menos 900 mortes de palestinos.

Israel anunciou a destruição da Universidade Islâmica da Faixa de Gaza. De acordo com a nota, "servia como um importante centro de poder político e militar para a organização terrorista Hamas na Faixa de Gaza e uma instituição de formação para o desenvolvimento e produção de… pic.twitter.com/PIBCQdtdZ8 — Hoje no Mundo Militar (@hoje_no) October 11, 2023