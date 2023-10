VÍDEO: Porta-voz israelense diz que há brasileiros entre os reféns do Hamas; Itamaraty não confirma

O Ministério da Defesa de Israel informou, em um comunicado divulgado nas redes sociais, que dezenas de civis são mantidos reféns pelo Hamas na Faixa de Gaza. Conforme o pronunciamento do tenente-coronel da reserva Jonathan Conricus, entre eles há brasileiros e pessoas de outras várias nacionalidades (veja o vídeo abaixo). O Itamaraty não confirma a informação.

Conforme Conricus, cerca de 150 pessoas foram feitas reféns pelo Hamas durante o ataque, iniciado no último sábado (7). Se tratam de crianças, mulheres e idosos. “Há norte-americanos, britânicos, franceses, alemães, italianos, brasileiros, argentinos e ucranianos. Não me lembro da lista toda porque é tão grande”, disse o porta-voz.

O militar israelense destacou que a responsabilidade de salvar as vítimas não é apenas de Israel, já que muitos têm dupla nacionalidade. “Há dezenas de reféns dentro de Gaza, muitos deles com dupla nacionalidade, então não é um desafio só israelense”, ressaltou.

Em entrevista coletiva, na manhã desta quarta-feira (11), o Ministério das Relações Exteriores do Brasil disse que não pôde confirmar se há brasileiros detidos pelo Hamas. “Não temos ainda a confirmação de que existiria algum refém com nacionalidade brasileira”, disse o secretário Carlos Sérgio Duarte. “Estamos procurando verificar”, garantiu ele.

Já o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, reforçou que ainda não foi oficializado se há brasileiros reféns em Gaza. “Pedimos essa informação em Israel, mas não temos confirmação”, disse, em entrevista à CNN.

Brasileira desaparecida e mortos

A brasileira Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, que estava no festival Universo Paralello, segue desaparecida. Ela é professora e mora em Beit Ezra, que fica a 46 km de Tel-Aviv. A mulher estava acompanhada do namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto desde o ataque do Hamas.

O Itamaraty ressaltou que ainda não obteve nenhuma notícia sobre o paradeiro de Karla e não pode confirmar se ela está entre os reféns citados por Israel.

Bruna Valeanu e Ranani Glazer morreram em ataque; já Karla Stelzer Mendes segue desaparecida (Reprodução/Redes sociais)

Outros dois brasileiros que participavam da festa rave, realizada no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, tiveram suas mortes confirmadas. Se tratam se Bruna Valeanu e Ranani Nidejelski Glazer, ambos de 24 anos.

Bruna Valeanu era natural do Rio de Janeiro e também tinha nacionalidade israelense. Ela já atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa daquele país, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estudava comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv. A jovem sumiu enquanto participava da festa rave e depois foi achada morta.

Já Ranani Glazer, que era natural do Rio Grande do Sul, tinha cidadania israelense e morava naquele país há sete anos. Ele prestou serviço militar nas Forças de Defesa Israelenses, mas atualmente trabalhava como entregador em Tel Aviv.

Ranani estava na festa rave con a namorada, Rafaela Treistman, e um amigo, quando conseguiram se refugiar em um bunker. Enquanto estava lá dentro, ele gravou um vídeo e falou dos momentos de terror que vivia (assista abaixo). “Foi cena de filme”, disse ele. “No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro”, disse.

Porém, pouco depois disso, os homens armados invadiram o local e a namorada e o amigo se perderam do brasileiro e foram resgatados por forças israelenses. Ranani ficou desaparecido e depois teve a morte confirmada.

Em postagem nas redes sociais, Rafaela destacou que o namorado “a salvou” durante o ataque e ressaltou que não sabe “como vai seguir em frente” sem ele.

Resgate de brasileiros

O primeiro voo da Força Aérea Brasileira (FAB), que resgatou brasileiros que estavam em Israel, pousou às 04h07 desta quarta-feira (11) na Base Aérea de Brasília, no Distrito Federal (veja no vídeo abaixo). A viagem partiu do aeroporto de Tel Aviv e durou cerca de 14 horas. No total, a aeronave trouxe 211 passageiros.

Ao todo, o Itamaraty informou que 1,7 mil pessoas pediram ajuda para voltar em voos da FAB, sendo a maioria turistas. Inicialmente, 900 devem ser resgatados nos próximos dias e os demais serão atendidos de acordo com uma fila de espera.

A previsão é que o segundo avião, que deve transportar mais 210 passageiros, chegue ao Rio de Janeiro no próximo dia 12. Depois, no dia 13, devem retornar ao Brasil o terceiro e quarto voos, que devem trazer 60 e 210 pessoas para Guarulhos (SP) e Rio de Janeiro, respectivamente. Já o quinto voo deve pousar no Rio no dia 14, com 210 passageiros.

Pelo menos 26 brasileiros que estão na Faixa de Gaza também pediram ajuda do Itamaraty. Porém, por se tratar de uma área de difícil acesso, o governo brasileiro disse que alugou um ônibus para fazer o resgate, mas ainda aguarda uma autorização do Egito para realizar a operação.

Conflito

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último sábado (7), dando início a um conflito que já deixou milhares de mortos. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira (9), o governo de Israel informou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Para “acabar de vez com a ação violenta do Hamas”, o ministro da defesa israelense, Yoav Galant, ordenou o bloqueio total da área, que deve permanecer “sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

Nesta quarta-feira a tensão segue na Faixa de Gaza e em Israel, com intensos bombardeios. Segundo a Força Aérea de Israel, a casa de parentes de Mohammad Deif, que é o comandante militar do Hamas e teria liderado o ataque, foi bombardeada. O pai e um irmão dele teriam sido mortos na ação.

O balanço mais recente, divulgado nesta quarta-feira, aponta que mais de 2.225 mil pessoas morreram na região. Israel bloqueou a passagem de alimentos, água, combustível e medicamentos para a Faixa de Gaza e, nesta manhã, a única usina de energia da região parou de funcionar.

