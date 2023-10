Vídeo: desesperados, moradores deixam suas casas para fugir de incêndio de grandes proporções na Argentina

Moradores da cidade de Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina, foram forçados a abandonarem suas casas nesta terça-feira em função de um incêndio florestal de grandes proporções que está sendo potencializado pelos ventos que fazem as labaredas percorrerem quilômetros e coloca a vida de milhares em risco.

Segundo o jornal El Clarín, o secretário de Gestão de Riscos Climáticos, Catástrofe e Proteção Civil, Claudio Vignetta, disse que “a situação é complicada, a temperatura é elevada, o vento é intenso e a umidade ambiente é praticamente inexistente”.

O número de pessoas que teve que abandonar sua residência para fugir das chamas ainda não foi contabilizado, mas passa da centena.

En 2020 se aprueba la reforma de la Ley Nacional de Manejo del Fuego.

JxC/PRO se opuso. Schiaretti en Córdoba no adhirió a la Ley y ahora, Milei niega el cambio climático.

Hoy en Córdoba se viven estas escenas. pic.twitter.com/Km3IbmCo5e — Víctor Panza (@VictorHPanza) October 11, 2023

Por enquanto, a polícia deteve uma pessoa acusada de começar o incêndio. Trata-se de um homem de 27 anos que teria acendido uma fogueira para fazer café em uma densa região florestal que circula Córdoba.

DESESPERO 🇦🇷



Fuga desesperada de proprietários de suas casas em Carlos Paz devido ao avanço do incêndio na #Argentina



Vídeo de: @diariocarlospaz pic.twitter.com/3BlF8KcaTC — Primacial Notícias (@primacial) October 10, 2023

Nas apavorantes imagens compartilhadas em vídeo, é possível ver todo o horizonte atrás da cidade tomado por chamas com vários metros de altura. O calor na região, de acordo com órgãos do governo de combate ao fogo, é insuportável.

Além da brigada de incêndio, membros do exército foram acionados para ajudar no combate ao fogo, que ainda não foi controlado devido à baixa umidade local e o vento forte, que está ajudando a propagar o fogo. Oito aviões de combate a incêndios e um helicóptero foram enviados à região para ajudar os bombeiros e o socorro às vítimas.