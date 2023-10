“Protegido por Deus”: padre é baleado em assalto, mas salvo por crucifixo; entenda o que aconteceu

Padre Jairo Luis Gusberti sobreviveu depois que tiro disparado em assalto foi amortecido por crucifixo, em Caxias do Sul, no RS (Reprodução/RBS TV)

O padre Jairo Luis Gusberti teve uma ajuda “divina” que salvou sua vida, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele foi vítima de um assalto e os criminosos dispararam contra o veículo em que ele estava. O religioso foi atingido no peito, mas um crucifixo que ele usava amorteceu o impacto da bala. A vítima passou por uma cirurgia para retirar o projétil, que ficou alojado, mas já teve alta.

“Eu fui protegido por Deus, esse é o testemunho que eu quero dar. De fato, o crucifixo, a cruz de Cristo que já nos salvou quando ele entregou a vida por nós, me salvou nessa noite passada também”, disse o padre em entrevista à RBS TV, reproduzida pelo G1.

O caso aconteceu na noite da última segunda-feira (9), quando o padre levava duas catequistas para casa com o carro da diocese. Criminosos abordaram o veículo no bairro Cristo Redentor, quando um deles atirou.

O disparo atravessou o para-brisa e atingiu o padre no peito, bem no local em que estava o crucifixo. “No primeiro momento, quando eles levaram o carro, eu ajudei as duas catequistas, fomos até a casa de uma delas. Depois que fui me dar conta que fui alvejado com uma bala”, contou ele.

O pároco foi, então, socorrido e passou por um procedimento para retirar o projétil, que estava alojado. Ele já recebeu alta médica e está fora de perigo. As catequistas não ficaram feridas.

Apesar de tudo o que passou, Gusberti diz que ainda intercede pelos bandidos. “Rezar por estes também que executaram essa operação. Para que o amor de Deus os toque”, afirmou.

Padre Jairo Luis Gusberti mostra crucifixo que amorteceu impacto de tiro: "Protegido por Deus" (Reprodução/Twitter)

O delegado Luciano Righes Pereira, da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), disse que o caso é investigado como latrocínio tentado. Até a tarde desta quarta-feira (11) nenhum suspeito havia sido preso.

Em nota, a Diocese de Caxias do Sul destacou que o religioso passa bem. “O crucifixo que o padre usava no peito amorteceu a força do projétil, que parou no osso do peito. Logo após ser socorrido, foi levado ao Hospital Unimed, em Caxias. Após realizar os exames, a bala retirada, ser medicado e permanecer algumas horas em observação, retornou para casa, onde está em recuperação. Padre Jairo agradece as orações de todos e a Diocese pede que seja respeitado esse momento de recuperação”, destacou o texto.

