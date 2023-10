Paulistano deve aproveitar feriado com sol, mas frente fria muda o tempo na sexta-feira

O feriado de Nossa Senhora Aparecida deve começar com muito sol e calor em toda Grande São Paulo, de acordo com dados da Climatempo, com os termômetros chegando na máxima de 32ºC nesta quinta-feira.

Mas na sexta-feira, uma frente fria que avança pelo sul do país chega ao estado de São Paulo e muda o tempo, derrubando a temperatura e trazendo muita chuva para toda a região sudeste.

A temperatura deve cair pelo menos 10ºC de um dia para o outro e os meteorologistas preveem pancadas de chuvas e trovoadas isoladas entre sexta-feira e domingo. As temperaturas também devem ficar mais baixas no final de semana, com máximas previstas entre 18ºC e 19ºC.

Desde o início da primavera tem chovido com muita intensidade na cidade de São Paulo, que já registrou 155,2 mm de chuva no mês de outubro, ultrapassando até agora em 44% o previsto para todo o mês, que é de 107,8 mm, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climâticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

ALERTA NO RS

A chegada de uma nova frente fria fez com que o governo do Rio Grande do Sul emitisse um alerta para chuvas volumosas em todo norte do estado, além das regiões no sul da froeira oeste do estado.

De acordo com a meteorologia, a área de baixa pressão cria condições para tempestades com rajadas de ventos de até 90 km/h, além de queda de granizo. O acumulado da chuva deve ficar entre 150 e 200 mm nas regiões do Noroeste, do Norte, da Região Central, dos Vales, da Serra, do Litoral Norte e da Região Metropolitana.