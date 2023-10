Mãe e filho são mortos após cobrarem dívida no interior de SP; veja o que se sabe até agora

A Polícia Civil de Hortolândia, no interior de São Paulo, investiga as mortes de mãe e filho depois de uma cobrança de dívida. Fernanda Silva Bim, de 44 anos, e Maurício Silva, de 26, estavam desaparecidos desde o último dia 3 e foram achados sem vida, em locais próximos, mas em dias diferentes, em Santa Bárbara d’Oeste, também no interior paulista.

Conforme a investigação, Fernanda e o filho foram cobrar uma dívida do ex-namorado da mulher, identificado como César Francisco Moranza Júnior, de 53 anos. O homem marcou um encontro para fazer o suposto pagamento do empréstimo, mas, com medo, a mãe chamou o filho para acompanhá-la. No local, segundo a polícia, o suspeito agrediu e matou as vítimas.

Depois de cometer o crime, César Francisco ainda foi até a casa da família de Fernanda, onde agrediu a mãe dela. A idosa foi encontrada desacordada, com diversos ferimentos, e foi socorrida. Ela segue internada em estado grave no Hospital Mário Covas.

Durante as investigações, os policiais encontraram o corpo de Maurício na última sexta-feira (6) em Santa Bárbara d’Oeste. Já o da mãe dele estava nas proximidades, mas só foi localizado na tarde de terça-feira (10). O carro da mulher, que foi levado pelo ex-namorado, foi achado abandonado em Campinas, também no interior paulista.

Após a localização dos corpos, César Francisco acabou preso e autuado por homicídio. Ele também vai responder pela tentativa de homicídio contra a ex-sogra. A defesa do homem, que segue à disposição da Justiça, não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) destacou, em nota, que “a autoridade policial aguarda a conclusão de laudos periciais e segue em diligências para elucidar o caso.”

