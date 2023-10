Lotofácil desta quarta-feira: veja os números do sorteio 2927

A Lotofácil sorteia nesta quarta-feira (11) um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. Para levar o dinheiro para casa o apostador tem apenas que acertas as quinze dezenas sorteadas.

Confira os números do sorteio da Lotofácil desta quarta-feira:

01, 04, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24

Ganhadores do último sorteio

No sorteio de terça-feira da Lotofácil, dois apostadores dividiram o prêmio e cada um deles levou para casa R$ 565.313,75. As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Serra, no Espírito Santo, e Quirinópolis, em Goiás.

Além dos dois felizardos, foram premiadas ainda as apostas que acertaram 14 números. Foram 12.763 e cada uma delas ganhou R$ 30.

Quina acumulada paga hoje R$ 6,8 milhões

Amantes do sorteio da Quina podem levar para casa nesta quarta-feira um prêmio acumulado de R$ 6,8 milhões no concurso 6264, de acordo com a Caixa.

Veja as cinco dezenas sorteadas para a Quina desta quarta-feira:

10, 40, 52, 61, 69

O último sorteio da loteria foi na terça-feira, quando ninguém levou o prêmio principal, apesar de 101 apostas acertarem a quadra. Essas apostas receberam prêmios individuais de R$ 4.741,87.