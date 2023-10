Estudante é atacado por colega com tesoura em escola; autora tem ‘histórico de agressividade’

Um adolescente de 12 anos foi socorrido após ser atacado por uma colega, de 13, dentro da Escola Municipal Militarizada professor Oscarino Caetano de Rezende, em Nerópolis, em Goiás. Segundo a Polícia Civil, a menina o feriu na região da cabeça com uma tesoura. Ela, que já tinha “histórico de agressividade”, foi apreendida.

O caso aconteceu na terça-feira (10). O delegado André Fernandes, responsável pelas investigações, contou em entrevista ao site G1 que a aluna cometeu o ataque usando uma tesoura sem ponta, usada no kit escolar. “A aluna de 13 anos aproximou do jovem de 12, colocou a mão no ombro dele e desferiu o golpe de tesoura no crânio. A vitima teve grande sangramento e precisou ser levada para Goiânia”, explicou.

A vítima foi atendida em um hospital em Nerópolis e, depois, foi transferida para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O garoto recebeu alta médica no mesmo dia.

Já a agressora foi apreendida e internada por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, em Anápolis. Ao ser ouvida, a garota não detalhou o motivo do ataque contra o colega.

Em nota, a Prefeitura de Nerópolis destacou que prestou apoio ao aluno ferido e que recolheu todas as tesouras dos demais estudantes. Além disso, destacou que a estudante apreendida “possuía, sim, histórico de agressividade e aparentemente parece ter algum transtorno psiquiátrico”.

“Todas as tesouras sem ponta de todos os alunos foram recolhidas e serão entregues apenas quando forem utilizadas nas aulas. O aluno ferido está em casa e não corre nenhum risco”, ressaltou a nota da administração municipal.

