Crime premeditado: ex-funcionário é suspeito de executar empresário em churrascaria, em SC

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito pela morte do empresário Abrão Venâncio Fernandes, de 70 anos, que foi executado com sete tiros dentro da própria churrascaria, em Florianópolis, em Santa Catarina. Segundo a investigação, ele é ex-funcionário da vítima e, junto com um comparsa, planejou o crime. A intenção era roubar a casa do idoso, mas ele reagiu e acabou baleado.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (8), no bairro Jardim Atlântico. O empresário já tinha encerrado o expediente na churrascaria e se preparava para voltar para casa, quando os criminosos chegaram e anunciaram o roubo. Após levar sete tiros, Fernandes e morreu ainda no local.

A polícia passou a investigar o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e descobriu que o ex-funcionário, que não teve o nome divulgado, planejou a ação e teve a ajuda de um comparsa. O homem confessou ao ser preso.

“O crime foi premeditado. Em princípio, eles iam roubar a residência da vítima. A vítima reagiu e um deles acabou realizando disparos que atingiram as vítimas”, informou o delegado Guilherme Mariath, responsável pelo caso, em entrevista ao G1.

O investigador disse que o outro suspeito já foi identificado e ainda é procurado.

Luto

Natural de Gravatal (SC), o empresário se mudou para Florianópolis em 2000, quando fundou a Abrão Churrascaria, que ficou muito conhecida na cidade. A esposa dele, Dona Loni, com quem foi casado por 43 anos, morreu em julho do ano passado em um acidente de carro.

Agora, o empresário estava noivo de Maria Celma Semeão, com quem pretendia se casar em janeiro do ano que vem. Em postagem nas redes sociais, ela lamentou a perda do companheiro.

“Posso dizer que foi amor à primeira vista, éramos muitos felizes onde um completa o outro. Tínhamos vários e vários planos e posso dizer que um deles seria o nosso casamento que seria em janeiro 2024, mais infelizmente a ironia do destino destruiu nossos sonhos”, lamentou a noiva.

O perfil oficial da churrascaria também divulgou uma nota de pesar. “Nos despedimos de uma alma incrível. Seu Abrão, o querido fundador da Abrão Churrascaria. Sua paixão pela vida e dedicação inabalável deixaram marcas profundas em nossa comunidade. Celebramos não apenas um grande empreendedor, mas um homem cujo espírito viverá em nossos corações para sempre”, destacou a publicação.

