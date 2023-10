Confira o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

Saiba o que funciona no feriado prolongado do Dia de Nossa Senhora Aparecida (Foto: Reprodução)

O Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil, será celebrado nesta quinta-feira (12). A data, em que também se comemora o Dia das Crianças, vai afetar o funcionamento de diversos serviços municipais e estaduais, em São Paulo. Na Capital, o rodízio municipal de veículos será suspenso. Já os bancos fecham no feriado, mas reabrem na sexta-feira (13).

Confira abaixo o que abre e o que fecha:

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências durante o feriado prolongado, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

O posto de doação da Pró-Sangue Clínicas funcionará na quinta-feira (12), excepcionalmente, das 8h às 16h. Na sexta-feira (13), as unidades Clínicas, Mandaqui, Osasco e Stella Maris abrirão das 8h às 16h. Já no sábado (14), os postos Clínicas e Osasco funcionarão das 8h às 16h.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na Zona Leste da capital, não funcionarão nesta quinta-feira. Na sexta-feira (13) e no sábado (14), algumas as unidades voltam a funcionar.

Já na rede municipal de saúde, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas estarão funcionando normalmente, inclusive para vacinação contra a covid-19, influenza e campanha de multivacinação para crianças e adolescentes nesta quinta-feira (12). O mesmo esquema vale para a sexta-feira (13).

Estarão abertos na cidade de São Paulo:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h;

Hospitais Municipais (HMs);

Hospitais Dia (HDs) - tanto os que atuam 12h quanto os que atuam 24h;

Prontos-socorros Municipais (PSMs);

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III funcionarão para demandas internas. Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Já os quatro hospitais veterinários públicos (Norte, Sul, Leste e Oeste) permanecerão fechados na quinta-feira. Na sexta-feira, as unidades Norte, Sul e Leste abrirão das 7h às 17h, enquanto a Oeste permanecerá fechada.

Rodízio municipal de veículos

A Prefeitura de São Paulo informou que o rodízio de veículos na Capital estará supenso tanto na quinta quanto na sexta-feira. Ele volta a vigorar na próxima segunda-feira (16).

As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da sexta-feira, são elas:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Não estarão liberadas também as faixas exclusivas de ônibus.

Bancos

As agências bancárias não abrem nesta quinta, mas reabrem na sexta-feira. No feriado, os consumidores podem pagar contas e fazer transações pelo internet banking, sendo que aquelas faturas com vencimento no dia 12 podem ser quitadas no próximo dia útil sem cobrança de multa.

Correios

Os Correios informam que não haverá atendimento nas agências durante a quinta-feira. Os canais disponíveis são a seção “Fale Conosco” do site, o atendimento automatizado pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100, além do chat. Na sexta, o funcionamento voltará ao normal.

Shoppings

Shoppings funcionam em horário especial na quinta-feira, sendo que o horário é determinado de acordo com convenção coletiva estabelecida com o sindicato dos trabalhadores. Na sexta-feira (13), o funcionamento é normal. A indicação é que os clientes acessem os sites e redes sociais dos shoppings para checar o horário de funcionamento específico de cada um.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado estarão fechadas na quinta-feira. Na sexta-feira, o atendimento presencial será retomado, mediante agendamento prévio. A única exceção será o posto de Porto Feliz, que por conta de feriado municipal se manterá fechado.

Importante destacar que durante todo o feriado, o Poupatempo continuará oferecendo serviços por meio dos canais digitais: portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Entre os mais de 280 serviços online, estão disponíveis opções como renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego, atestado de antecedentes criminais, pesquisa de débitos de veículos, entre outros.

O atendimento presencial no Poupatempo só é feito com agendamento prévio e obrigatório de data e horário. O serviço é gratuito, pessoal e intransferível. Os serviços podem ser conferidos no site.

Transporte público

As empresas vinculadas à Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos (STM) terão mudanças na operação durante o feriado de 12 de outubro. Na quinta-feira, a CPTM atenderá os passageiros com intervalos semelhantes aos de domingo e com trens reservas para atender caso haja aumento no fluxo de passageiros.

Na sexta-feira, a circulação de trens será de um dia útil. Já no sábado (14) e no domingo (15), a operação manterá a programação prevista para esses dias, com os intervalos programados para os fins de semana.

No Metrô, a operação na quinta-feira será semelhante a de um domingo, haverá monitoramento para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda. Na sexta-feira e no sábado, a frota em operação será a mesma de um dia típico. No domingo, os trens da Linha 3-Vermelha circularão por via singela para implantação das portas de plataformas, na estação Penha-Lojas Besni. Os passageiros serão orientados pelo sistema de som dos trens e das estações e por funcionários na estação. Já as demais linhas do Metrô irão funcionar normalmente.

No dia 12 de outubro, as linhas intermunicipais gerenciadas pela EMTU nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte seguirão programação de domingo. Já na sexta-feira, cerca de 240 linhas intermunicipais que operam na Grande São Paulo e Baixada Santista terão intervalo de partida correspondente aos sábados ou com tabela diferenciada.

Parques

O funcionamento dos parques estaduais, administrados pela pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo, podem ser conferidos no site.

Já os parques municipais naturais e urbanos permanecerão abertos para toda população se divertir. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível na internet.

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS - Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres serão realizados das 8h às 14h e o plantão telefônico das 8h às 17h. Já a unidade da Divisão da Fauna Silvestre no Parque Ibirapuera não terá expediente entre os dias 12 e 15.

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz (Umapaz) e os viveiros municipais permanecerão fechados.

O Planetário do Carmo estará aberto das 12h30 às 19h na quinta-feira e das 12h30 às 18h na sexta-feira. O equipamento contará com uma a programação especial, confira:

Dia das Crianças (12/10)

13h - Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

13h40 - Oficina: Lançamento de Foguetes

15h - Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

16h - Oficina: Fósseis

17h - Sessão de Planetário: Janela para o Universo

18h - Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

Sexta-feira (13/10)

13h - Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

13h40 - Oficina: Eletromagnetismo

15h - Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

17h - Sessão de Planetário: Janela para o Universo

Sábado (14/10)

13h - Sessão de Planetário: “O Show da Luna”

14h - Sessão de Planetário: “Hoje no Céu”

15h - Observação do Eclipse Solar Parcial

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – fechado todos os dias.

Beco Do Pinto – aberto todos os dias, das 9h às 17h.

Biblioteca Mario de Andrade – edifício sede, fechado dia 12; dias 13 e 14, aberto. Coleção Circulante e Sala Infantil, fechada na quinta-feira; aberta sexta-feira e sábado.

Bibliotecas de Bairro - abertas só no dia 14

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal - abertas só em 14 de outubro

Bosques de Leitura - abertos dias 14 e 15

Capela do Morumbi –aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) fechada somente em 13 de outubro

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa de Cultura Brasilândia – aberta nos dias 12 e 14

Casa de Cultura Butantã - aberta todos os dias

Casa de Cultura Campo Limpo - fechada somente no dia 13

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) – fechada todos os dias, para manutenção

Casa de Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) - aberta todos os dias

Casa de Cultura Guaianases - fechada somente no dia 15

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes/Espaço Cultural Casa da Fazenda) – aberta somente no dia 12

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - aberta todos os dias

Casa de Cultura Itaim Paulista - fechada só no dia 13

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas - Parque Raul Seixas) - aberta todos os dias

Casa de Cultura M’ Boi Mirim - aberta só no dia 12

Casa de Cultura De Parelheiros - fechada para reforma

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) – fechada só no dia 13

Casa de Cultura São Mateus - aberta só no dia 12

Casa de Cultura São Miguel Paulista ( Antônio Marcos) - aberta só nos dias 14 e 15

Casa de Cultura São Rafael - fechada só no dia 13

Casa de Cultura Tremembé - aberta só no dia 12

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) - fechada só no dia 12

Casa do Bandeirante – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Grito – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Modernista - aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Casa do Tatuapé – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) – aberto todos os dias, das 10h às 22h.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - aberto nos dias 12,13,14, das 10h às 22h. No dia 15, 10h às 18h

Centro Cultural da Penha - aberto nos dias 12 e 13, das 10h às 19h. Nos dias 14 e 15, das 10h às 22h

Centro Cultural de Vila Formosa - aberto no dia 12, das 9h às 19. Nos dias 13,14 e 15, das 9h às 22h

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) - aberto nos dias 12 e 15, das 9h às 18h. Nos dias 13 e 14, das 9h às 20h

Centro de Culturas Negras – aberto no dia 12, das 10h às 21h; no dia 13, das 10h às 20h; no dia 14, das 9h às 21h. Fechado no dia 15

Centro Cultural Olido – aberto todos os dias, das 13h às 21h

Centro Cultural Santo Amaro – aberto nos dias 13,14, das 10h às 18h. No dia 15, das 13h às 21h

Centro Cultural Tendal da Lapa - aberto dia 12, das 9h às 21h. Dia 14, das 9h às 18h

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - aberto todos os dias, das 9h às 22h

Centro da Memória do Circo - aberto todos os dias, das 13h às 18h

Centro de Referência da Dança- CRD - fechado todos os dias

Chácara Lane – aberta todos os dias, das 9h às 17h

Escola Municipal de Bailado – fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística –fechada

Escola Municipal De Música – fechada

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site

Hemeroteca - atendimento mediante agendamento.

Monumento à Independência (Cripta Imperial) - fechado

Pavilhão das Culturas Brasileiras - fechado

Polo Cultural d Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto todos os dias, das 10h às 19h.

Polo Chácara do Jockey - aberto nos dias 12,13 e 14, das 10h às 18h

Ponto de Leitura Piqueri - aberto só no dia 14

Ponto de Leitura Jardim Lapena - aberto só no dia 14

Sítio da Ressaca - aberto todos os dias, das 9h às 17h

Sitio Morrinhos – aberto todos os dias, das 9h às 17h

Solar da Marquesa de Santos - aberto todos os dias, das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita - aberto todos os dias, das 10h às 22h

Teatro Artur Azevedo – aberto nos dias 12,13 e 14, das 14h às 23h. Dia 15, das 14h às 21h

Teatro Cacilda Becker - aberto nos dias 12,13 e 14, das 14h às 23h. Dia 15, das 14h às 21h

Teatro Flávio Império - aberto todos os dias. Parque das 6h às 19h. Teatro. das 10h às 21h

Teatro João Caetano – fechado para reforma.

Teatro Paulo Eiró - aberto nos dias 12,13 das 10h às 22h. Nos dias 14 e 15, das 14h às 21h

Centro Cultural São Paulo – Teatro e cinema: abertos de quinta-feira e domingo. Bibliotecas (exceto a Louis Braile): fechada dia 12; aberta dias 13, 14 e 15

Biblioteca Louis Braile – fechada dias 12 e 15; aberta dias 13 e 14

Discoteca Oneyda Alvarenga – fechada dia 12. Aberta dias 13, 14 e 15

Demais acervos – fechados todos os dias

Áreas expositivas – abertas todos os dias

Áreas de convivência - abertas todos os dias

Central de informações – aberto todos os dias

Administração – fechada todos os dias

