Ataque em escola de MG: monitora de 17 anos leva facada ao proteger estudantes

Um estudante morreu e três outros ficaram feridos em um ataque ocorrido em um colégio particular de Poços de Caldas, em Minas Gerais, na tarde desta terça-feira, e o número de vítimas só não foi maior graças a uma monitora de vans que buscava crianças na escola e entrou na frente do agressor que tentava esfaquear mais uma adolescente.

De acordo com a Polícia Militar, o autor da chacina é um ex-estudante do colégio, que aproveitou o horário da saída para atacar aleatoriamente os colegas que deixavam a escola armado apenas com uma faca. Um dos estudantes feridos, o menor William da Silva, de 14 anos, morreu.

Após esfaquear as primeiras vítimas, o agressor correu para atacar as crianças que estavam na van e nessa nora a monitora chamada Laura, de 17 anos, tentou contê-lo e foi esfaqueada no peito.

Estudante Leonardo Willian da Silva, de 14 anos, foi esfaqueado durante ataque na porta de colégio e morreu, em Poços de Caldas, MG (Reprodução/Redes sociais)

“Como ela é monitora de van, quando viu a coisa acontecer, começou a colocar as crianças para dentro dos carros, sem saber de quem eram as vans. Uma criança ela não conseguiu, aí quando ele veio para acertar uma menininha, ela jogou a criança e entrou na frente dela. Ela foi heroína e muito corajosa”, disse a irmã da monitora.

Laura foi levada para a Santa Casa de Poços de Caldas juntamente com as outras vítimas e está em observação, em condição estável. Dois estudantes que foram internados em estado grave foram operados estão em estado gravíssimo, foram entubados e respiram com ventilação mecânica e correm risco de morte.

O autor da matança foi contido foi contido por pais de crianças que estavam no local, que o seguraram até a chegada da Polícia Militar. O menor foi levado à delegacia para investigar a motivação do ataque.

A Prefeitura de Poços de Caldas informou que vai decretar luto oficial de três dias no município.