Ataque ‘aleatório’ mata adolescente e deixa outros três feridos na saída de colégio particular, em MG

Um ataque em um colégio particular terminou com um morto e três feridos, em Poços de Caldas, em Minas Gerais, na tarde de terça-feira (10). De acordo com a Polícia Militar, um ex-estudante aproveitou o horário de saída dos alunos e os atacou aleatoriamente. O menor Leonardo Willian da Silva, de 14 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Além da vítima fatal, mais três pessoas foram esfaqueadas e foram socorridas para hospitais da cidade. Uma delas é uma monitora de vans, que entrou na frente de uma adolescente no momento do ataque. Ela foi ferida na região do peito e segue internada na Santa Casa de Poços de Caldas. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dela e dos outros dois feridos.

Ainda segundo a PM, o autor do ataque foi rendido por pais e depois apreendido por policiais. Ainda não se sabe o que motivou o caso.

“A PM foi acionada e, ao chegar ao local, o suspeito já estava contido por adultos. A Polícia Militar fez a apreensão do adolescente e o conduziu até a delegacia, que está investigando as motivações”, disse o tenente-coronel Flávio Santiago.

Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil. O menor apreendido segue à disposição da Justiça.

Aulas suspensas

Em nota divulgada nas redes sociais, a Escola Profissional Dom Bosco lamentou o ataque e informou que as aulas foram suspensas até segunda-feira (16).

Em nota, a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Educação, disse que é solidária a toda comunidade escolar da Escola Profissional Dom Bosco, neste momento de dor e consternação, especialmente às famílias dos alunos atingidos.

A administração municipal destacou que decretou luto oficial de três dias no município e que as festividades em comemoração ao Dia das Crianças também foram suspensas.

Já o governador Romeu Zema (Partido Novo) também fez uma postagem nas redes sociais, na qual repudiou o caso e defendeu a redução da maioridade penal.

É inaceitável qualquer atentado contra a vida de nossas crianças. Temos que combater o bullying nas escolas, mas o Congresso tem que ter coragem para discutir a redução da maioridade penal, pra acabar com eventos como esse de Poços de Caldas. Minha solidariedade às vítimas. — Romeu Zema (@RomeuZema) October 10, 2023

