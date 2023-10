Primeiro avião da FAB chega a Israel para resgate de brasileiros; voo deve trazer 210 passageiros

O primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB), enviado para fazer o resgate de brasileiros em Israel, pousou nesta terça-feira (10) no aeroporto de Tel Aviv. A aeronave KC-30, que tem capacidade para transportar 210 passageiros, deve chegar a Brasília na quarta-feira (11). Além dessa, mais quatro viagens estão previstas ao longo dos próximos dias.

Conforme a FAB, a aeronave pousou no Aeroporto Ben-Gurion, em Tel Aviv, às 15h41 no horário local (9h41 no horário de Brasília).

Ao todo, o Itamaraty informou que 1,7 mil pessoas pediram ajuda para voltar em voos da FAB, sendo a maioria turistas. Inicialmente, 900 devem ser resgatados nos próximos dias e os demais serão atendidos de acordo com uma fila de espera.

A previsão é que o segundo avião, que deve transportar mais 210 passageiros, chegue ao Rio de Janeiro no próximo dia 12. Depois, no dia 13, devem retornar ao Brasil o terceiro e quarto voos, que devem trazer 60 e 210 pessoas para Guarulhos (SP) e Rio de Janeiro, respectivamente. Já o quinto voo deve pousar no Rio no dia 14, com 210 passageiros.

A FAB postou um vídeo mostrando quando a primeira aeronave chegou a Roma, na Itália, antes de seguir para Tel Aviv (veja abaixo).

Conflito

O Hamas, grupo extremista que controla a Faixa de Gaza, atacou Israel em várias frentes, no último sábado (7), dando início a um conflito que já deixou mais de 1,7 mil mortos. Inicialmente, civis e soldados israelenses foram sequestrados e assassinados em diversas regiões do país. Em resposta, o governo israelense declarou guerra e bombardeou fortemente a área rival, deixando um enorme rastro de destruição, conforme vídeos que circulam nas redes sociais.

Na segunda-feira (9), o governo de Israel informou que restabeleceu o controle das comunidades ao redor da Faixa de Gaza. Para “acabar de vez com a ação violenta do Hamas”, o ministro da defesa israelense, Yoav Galant, ordenou o bloqueio total da área, que deve permanecer “sem eletricidade, sem alimentos e combustível”.

Países de todo o mundo fazem mobilizações para retirar turistas da área, incluindo o Brasil, que disponibilizou os aviões da FAB para o resgate.

Nesta terça-feira (10), o Exército israelense mantém fortes bombardeios contra a Faixa de Gaza. O governo local fala de prédios e casa destruídos e centenas de mortos, que ainda nem foram contabilizados. Enquanto isso, as forças de Israel dizem que encontraram corpos de 1,5 mil integrantes do Hamas em seus territórios.

⏯️ Veja como ficaram casas na Faixa de Gaza após ataque de Israel. pic.twitter.com/ZpmIeM783C — Metrópoles (@Metropoles) October 10, 2023

Esta é a Faixa de Gaza agora. Morte, sofrimento.

O Hamas armou uma grande armadilha para os palestinos.

Não haverá água, electricidade, combustível ou comunicações na Faixa de Gaza.

Não mais.



Desta vez, Israel será impiedoso e destruirá todos os terroristas. pic.twitter.com/2K06FC0Tp6 — Thiago Melo 🫡🇧🇷 (@thiagofpmelo) October 10, 2023

Brasileiras desaparecidas

Nesta terça-feira, o Itamaraty confirmou a morte do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, que desapareceu após participar de uma festa rave em Israel. Ele chegou a se abrigar em um bunker, mas acabou sendo morto pelo Hamas.

Conforme os relatos de familiares, duas brasileiras que também estavam no “Universo Paralello” ainda seguem desaparecidas. Uma delas é Bruna Valeanu, que é natural do Rio de Janeiro e também tem nacionalidade israelense. Ela já atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa daquele país, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estuda comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv.

Irmã de Bruna, Nathalia Valeanu disse ao site G1 que não consegue contato com a irmã e a família está desesperada. “Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque, senão, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, lamentou.

Já a segunda brasileira que é procurada é Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, que é professora e mora em Beit Ezra, que fica a 46 km de Tel-Aviv. Ela estava na rave com o namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto desde o ataque do Hamas.

Brasileiras Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes, que também estavam em rave em Israel, seguem desaparecidas (Reprodução/Redes sociais)

