Nova frente fria chega na quinta-feira a SP e a previsão é a mesma: mais chuva

Enquanto uma frente fria que atravessou o estado de São Paulo se afasta para o oceano, deixando o tempo nublado e nuvens carregadas, outra área de instabilidade avança pelo sul do país já nesta quarta-feira e deve trazer mais transtornos para o morador de São Paulo no feriado.

Nesta terça-feira, o sol deve aparecer em alguns momentos do dia na região do litoral e Grande São Paulo, mas há condições de chuva fraca e moderada a qualquer hora, de acordo com a Climatempo.

Já na região norte e nordeste do estado, o sol aparece o dia todo, mas há riscos de pancadas de chuva com raios à tarde e à noite.

A temperatura nesta terça não ultrapassa os 25ºC, mas na quarta-feira, antes da chegada da frente fria na região, os termômetros chegam a marcar 31ºC. Na quinta e na sexta-feira, o tempo vai mudando com a chegada frente fria do sul do país e a temperatura sofre uma queda mais acentuada, chegando a 20ºC.

Massa de ar frio

O sul do país, que ainda sente a influência de uma massa de ar frio de origem polar, se prepara para a chegada de uma nova onda de instabilidade que pode trazer mais chuva forte para os três estados, principalmente ao Rio Grande do Sul. Já na quinta-feira deve chover forte sobre Santa Catarina e Paraná, à medida que a frente se desloca para o interior do país.

Por enquanto, o ar frio que está na costa inibe a formação de nuvens no sul e a ocorrência de chuva, e nesta terça-feira os estados do sul ainda devem desfrutar de um dia com pouca nebulosidade e bastante sol.