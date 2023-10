Namorada se despede de brasileiro morto em Israel e diz que ele a salvou: “Devo minha vida a você”

Rafaela Treistman, namorada do brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, de 24 anos, que morreu após um ataque do Hamas a uma festa rave, em Israel, usou as redes sociais para fazer uma despedida. A jovem, que estava no evento e conseguiu escapar com vida, desabafou dizendo que agora “não sabe como seguir” em frente e ressaltou que o rapaz “a salvou” durante o atentado.

“Meu amor. Não sei como começar a escrever esse texto, até porque nunca imaginei que eu não estaria agora com você. Nunca pensei que existiria um após você. Nosso amor foi uma história de cinema, você sempre me dizia que sentia que vivia em um filme realmente e pensando bem, esse seu sentimento até que faz sentido...assim como você sempre disse, nosso amor foi a primeira vista.. foi rápido e intenso, mas eu te amei em cada segundo que estivemos juntos”, escreveu Rafaela.

“Você é um ser cheio de luz e eu não sou a primeira pessoa a te dizer isso, você sempre soube da sua luz, da sua energia e do seu potencial, e você nunca falhou em trazer essa vibe maravilhosa junto com você! Contigo me senti mais eu do que já me senti em toda a minha vida, você me fez tão feliz, mas tão feliz que eu acordava todos os dias agradecendo ao universo por ter te colocado no meu caminho”, continuou ela.

A jovem falou sobre um dos sonhos de Ranani, que era o de se tornar um DJ. “Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles...você queria ser um DJ famoso no Brasil, queria que suas músicas fossem conhecidas, até escrevemos uma música nós dois. Eu lembro de todas as vezes que cantamos a nossa música pra alguém que não tinha ouvido ainda, lembro da sensação que eu tinha de que quando cantávamos espalhávamos nossa energia positiva por todo lugar.”

Rafaela destacou a falta que sente do namorado e pela gratidão que sente por ter convivido com ele. “Sinto a sua falta a cada momento do meu dia, eu de verdade não sei como seguir agora sem você. Penso nos nossos planos pro futuro, penso nos nossos sonhos, nos nossos objetivos.. penso no quanto nos seguramos pra falar de nós dois por respeito a relacionamentos passados quando tudo o que eu queria era gritar pro mundo o quanto eu amo você.”

Por fim, a jovem ressaltou que o namorado “salvou sua vida” durante o ataque. “Eu sinto que eu te conheço de outras vidas, não sei.. nossa conexão foi absurda desde o início e eu sou muito grata por ti meu amor.. meu anjo eu te agradeço tanto pelo carinho, por me fazer sentir feliz, por cuidar de mim, por me proteger, até quando estávamos prestes a morrer você não falhou em me acolher, em me acalmar.. eu devo a você a minha vida, você salvou a minha...se tem um herói nessa história toda, esse herói é você meu amor. Eu te amo amor, mais que tudo. Descansa em paz lindo. And if the world was ending, I would come over..”, concluiu na postagem.

Brasileiro Ranani Glazer, de 24 anos, que desapareceu após participar de uma festa rave em Israel, foi encontrado morto, segundo familiares (Reprodução/Redes sociais)

Morte do brasileiro

Ranani a namorada e um amigo estavam em uma festa rave no deserto de Negev, perto de Re-im, no sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, quando o Hamas iniciou um ataque, no último sábado (7). O trio conseguiu fugir do local e se refugiar em um bunker.

Enquanto estava lá dentro, ele gravou um vídeo e falou dos momentos de terror que vivia (assista abaixo). “Foi cena de filme”, disse ele. “No meio da rave a gente parou num bunker, começou uma guerra em Israel, pelo menos a gente está num bunker agora, seguro”, disse Ranani.

O brasileiro que está desaparecido gravou esse stories dentro de um bunker depois de fugirem da Rave.



Parece que bombardearam o local e só alguns saíram vivos. pic.twitter.com/7bMIjs8HRy — Otavio (@otavi0XI) October 7, 2023

Porém, pouco depois disso, os homens armados invadiram o local e a namorada e o amigo se perderam do brasileiro e foram resgatados por forças israelenses.

Ranani era considerado desaparecido, mas teve a morte confirmada por familiares e pelo Itamaraty, que lamentou, em nota.

“O Governo brasileiro tomou conhecimento, com profundo pesar, do falecimento do cidadão brasileiro Ranani Nidejelski Glazer, natural do Rio Grande do Sul, vítima dos atentados ocorridos no último dia 7 de outubro, em Israel. Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Ranani, o Governo brasileiro reitera seu absoluto repúdio a todos os atos de violência, sobretudo contra civis.”, diz a publicação.

Brasileiras desaparecidas

Conforme os relatos de familiares, duas brasileiras que também estavam no festival “Universo Paralello” ainda seguem desaparecidas. Uma delas é Bruna Valeanu, que é natural do Rio de Janeiro e também tem nacionalidade israelense. Ela já atuou como instrutora de tiro nas Forças de Defesa daquele país, entre agosto de 2018 e agosto de 2020, conforme destacou em sua página no LinkedIn. Desde outubro do ano passado, ela estuda comunicação e artes na Universidade de Tel-Aviv.

Brasileiras Bruna Valeanu e Karla Stelzer Mendes, que também estavam em rave em Israel, seguem desaparecidas (Reprodução/Redes sociais)

Irmã de Bruna, Nathalia Valeanu disse ao site G1 que não consegue contato com a irmã e a família está desesperada. “Sendo muito sincera, a minha melhor esperança é que ela tenha sido sequestrada. Porque, senão, eu acho que é isso, ela não sobreviveu”, lamentou.

Já a segunda brasileira que é procurada é Karla Stelzer Mendes, de 41 anos, que é professora e mora em Beit Ezra, que fica a 46 km de Tel-Aviv. Ela estava na rave com o namorado, Gabi Azulay, que também não foi mais visto desde o ataque do Hamas.

Festa rave

Pelo menos 260 pessoas morreram após a festa rave. Juarez Petrillo, o DJ Swarup, que é pai do DJ Alok, iria tocar durante a festa e mostrou em suas redes sociais quando as bombas começaram a atingir a região (assista abaixo).

“Estou em choque até agora! E as bombas não param de explodir… depois conto mais detalhes”, escreveu Petrillo. “Surreal! [...] Já estava no palco para tocar. Espiritual demais! Foi a primeira vez que aconteceu isso, nunca uma festa parou assim! Sei nem o que fazer dizer”, lamentou ele.

🎴URGENTE: a ediçao do Universo Paralello em Israel foi invadida por militares do Hamas, que entraram atirando em geral. A produção do festival teve que evacuar a área, mas ainda sim tiveram pessoas baleadas.



Vídeo do Juarez (Swarup), pai do Alok e criador do festival. pic.twitter.com/Z8wgnHto4M — COBAT (@artcobat) October 7, 2023

Aos prantos, o DJ Alok fez uma postagem nas redes sociais lamentando o ataque em Israel e relatando como o pai conseguiu se salvar. Segundo ele, o DJ Swarup segue em Tel Aviv, aguardando para retornar ao Brasil.

