Mega-Sena 2643 sorteia nesta terça-feira um prêmio de R$ 6,5 milhões

Amantes das loterias têm nesta terça-feira (10) a possibilidade de levar um prêmio de R$ 6,5 milhões no sorteio do concurso 2643 da Mega-Sena, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Para concorrer a esse prêmio, o apostador deve fazer sua aposta nas casas lotéricas, no canal eletrônico da Caixa ou pelo aplicativo até as 19h de hoje. A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 5.

O sorteio da Mega é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

SORTEIO ANTERIOR

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no sábado passado e ninguém acertou todas as dezenas para levar o prêmio para casa. Cinquenta e cinco apostas até que chegaram perto, fizeram 5 pontos, e ganharam R$ 36.721,15 cada uma.

Na faixa dos quatro acertos, a Mega teve 3.107 apostas premiadas, cada uma com R$ 928,62.

Os números sorteados no último sábado foram 08, 13, 31, 33, 49, 50.