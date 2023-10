Lotofácil tem 5 ganhadores, um deles do interior de São Paulo

Cinco apostas dividiram o prêmio de R$ 4 milhões sorteado pela Lotofácil nesta segunda-feira, um deles da cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As outras apostas vencedoras foram de Campinaçu, em Goiás, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Uma das apostas foi feita pelo canal eletrônico e não é possível identificar sua origem.

Cada um dos apostadores vai levar para casa o valor de R$ 873.818,52.

Os números sorteados foram:

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 21, 22, 23, 24, 25

Na faixa dos 14 acertos quatrocentos e dezessete apostas ganharam R$ 1.501,24. Foram premiados ainda 13.508 apostas que acertaram 13 números e cada um ganhou R$ 30.

A loteria volta nesta terça-feira com o concurso 2926 e promete pagar a quem acertar os números sorteados pela Caixa o prêmio de R$ 1,7 milhão.

As apostas têm que ser feitas até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h em São Paulo.