Lotofácil: Confira os números do sorteio do concurso 2926

Apostadores que tentaram a sorte na Lotofácil podem levar para casa nesta terça-feira um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil nesta terça-feira:

01, 02, 03, 04, 07, 08, 09, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25

Sorteio de ontem

Cinco apostas dividiram o prêmio de R$ 4 milhões sorteado pela Lotofácil nesta segunda-feira, um deles da cidade de Cajuru, no interior de São Paulo, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As outras apostas vencedoras foram de Campinaçu, em Goiás, Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul e Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Uma das apostas foi feita pelo canal eletrônico e não é possível identificar sua origem.

Cada um dos apostadores vai levar para casa o valor de R$ 873.818,52.

Quina paga R$ 5,5 milhões nesta terça-feira

O concurso 6263 da Quina sorteia nesta terça-feira um prêmio acumulado estimado em R$ 5,5 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Quina desta terça-feira:

03, 14, 23, 25, 52

O último sorteio da loteria ocorreu nesta segunda-feira, quando mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio principal.