“Estava roxo e sem respirar”: policial militar salva bebê engasgado da morte em SP

Policiais do 27º Batalhão de Polícia Militar, que fica no jardim São Bernardo, na zona sul de São Paulo, estranharam quando um carro em alta velocidade entrou no pátio da corporação neste domingo, e já se prepararam para o pior.

De repente, salta do carro um pai e uma mãe aflitos, segurando um bebê no colo e pedindo socorro, pois a criança estava engasgada e tinha desmaiado.

“Quando vi o bebê sem respirar e roxo, a única coisa que vinha à cabeça era ajudar e pedir a Deus que eu fosse capaz de fazer o meu melhor naquele momento”, disse o soldado Douglas, de 38 anos, que está há 8 na PM.

O bebê Henry Samuel, de 1 mês e 8 dias, já não respirava há alguns minutos e ele não sbia se seria possível reanimá-lo, ainda mais sem equipamentos de emergência e primeiros-socorros disponíveis em hospitais e pronto-atendimentos.

Mas imediatamente o policial segurou o bebê e começou os procedimentos para liberar as vias aéreas e fazer a manobra de Heimlich, onde uma mão fica na parte da frente do tórax do bebê enquanto a outra pressiona as costas, tentando desobstruir as vias respiratórias da criança.

Após poucas tentativas, a criança voltou a respirar, para alívio de todos e rapidamente Henry e seus pais foram escoltados até o hospital mais próximo, onde o bebê foi examinado, medicado e liberado em seguida, sem maiores complicações.

“A sensação ao ver aquele recém-nascido voltando à vida é inexplicável, é uma satisfação pessoal sentir que fez a diferença de forma positiva na vida de uma família, principalmente na vida daquele ser inocente”, disse Douglas.

O soldado disse que nos oito anos na corporação já teve a oportunidade de fazer alguns salvamentos e até partos de emergência. “Trabalhar na Polícia Militar é estar pronto para encarar diversos tipos de ocorrência”, disse.